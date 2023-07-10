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Стиль життя

Шон Пенн проводить час із коханою на романтичному відпочинку (фото)

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Фото: Getty Images | Шон Пенн відпочиває з обраницею в Сен-Тропе

Шон Пенн не соромиться ділитися почуттями зі своєю новою дівчиною на публіці.

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Американський актор і режисер Шон Пенн та його кохана, українська акторка Ольга Коротяєва проводять час разом. Пару помітили за поцілунками на відпочинку в Сен-Тропе. Про це пише Daily Mail.

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На фотографіях, зроблених під час романтичної прогулянки, Шон і Ольга обіймалися, трималися за руки і цілувалися. Пара поверталася зі сніданку в красивому місті на Французькій Рив'єрі.

62-річна зірка фільму "Гра" мав невимушений вигляд в обтислій темно-синій футболці та джинсах, доповнивши аутфіт білими кросівками і сонцезахисними окулярами.

Тим часом 43-річна Коротяєва одягла на прогулянку стильну фіолетово-білу сукню з Т-подібним вирізом на спині. Акторка доповнила ансамбль жовто-біло-персиковою сумочкою, простими шльопанцями і сонцезахисними окулярами. Каштанові локони вона залишила розпущеними і нанесла мінімальний макіяж.

Пара була вперше помічена разом, коли вони вирушили на вечерю в Малібу у вихідні дні, присвячені Дню пам'яті. Потім через тиждень вони разом були помічені в Римі. Невідомо, коли почався їхній роман, проте публічно вони стали з'являтися разом майже через два роки після розлучення Пенна з колишньою дружиною Лейлою Джордж.

Також Фокус писав про вихід Шона Пенна на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023.