Почему Кейт Миддлтон и королева Камилла не надели тиары для президента Байдена

Визит Джо Байдена в Великобританию был рабочим, а не официально-государственным, так что шикарного приема не случилось.

Related video

Президент США Джо Байден с визитом находился в Великобритании и успел встретиться с королем Чарльзом. Поклонники королевской семьи ожидали, что за встречей последует банкет в Букингемском дворце, но его не было. И королева Камилла с Кейт Миддлтон не надели шикарные наряды и бриллиантовые тиары. Об этом пишет People.

Встреча 74-летнего короля Чарльза и 80-летнего президента США Джо Байдена в Виндзорском замке была первой для короля в его новом королевском статусе.

Король Чарльз и Джо Байден Фото: The Royal Family

Но эта поездка была лишена того гламура, который иногда сопровождает иностранные визиты в Великобританию.

Визит Джо Байдена был рабочим, а не официальным государственным визитом, который может сопровождаться дворцовым банкетом с участием дам из королевской семьи и первой леди.

Так что приема в тиарах и вечерних нарядах ожидать не стоило.

Ранее в день встречи с королем Чарльзом Байден встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Белый дом сообщил, что из Великобритании президент отправился в Литву на саммит НАТО и в Финляндию на саммит лидеров США и Северных стран.

Государственный визит в США может состояться позднее — в апреле Белый дом сообщил, что Байден принял приглашение короля Чарльза по телефону когда они разговаривали перед его коронацией.

Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама ранее посещали Великобританию с государственным визитом в 2011 году, а президент Джордж Буш-младший и первая леди были почетными гостями в 2003 году.

Королева Елизавета, скончавшаяся в сентябре прошлого года, совершила четыре государственных визита в США, последний раз в 2007 году, чтобы отпраздновать 400-летие поселения Джеймстаун.

Даже Дональд Трамп успел побывать в Великобритании с официальным государственным визитом в 2019 году. Тогда его сопровождала его супруга Мелания Трамп. А в его честь устроили роскошный прием.

Первый государственный банкет с начала правления короля Чарльза состоялся в ноябре, когда страну посетил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Король Чарльз, королева Камилла и Сирил Рамафоса Фото: Getty Images

На мероприятии в Букингемском дворце Кейт дебютировала в роли принцессы Уэльской. И для приема выбрала свою любимую тиару, которую носила принцесса Диана – "Узелки любви" с жемчугом и бриллиантами.

Напомним, последний раз в тиаре и вечернем наряде Кейт Миддлтон появлялась на свадьбе кронпринца Иордании Хусейна. Тогда на свадьбу принца и его избранницы съехались монархи со всего мира. Среди гостей была и первая леди США Джилл Байден. Ее с отцом Хусейна, королем Иордании, связывает давняя дружба.

Ранее Фокус писал о любимых украшениях принцессы Дианы, которые сейчас носит Кейт Миддлтон. Тиара "Узелки любви" в списке. Но от своей покойной свекрови жена принца Уильяма унаследовала немало эффектных украшений.