Чому Кейт Міддлтон та королева Камілла не одягли тіари для президента Байдена

Візит Джо Байдена до Великобританії був робітничим, а не офіційно-державним, тож шикарного прийому не відбулося.

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Президент США Джо Байден з візитом перебував у Великій Британії і встиг зустрітися з королем Чарльзом. Шанувальники королівської сім'ї очікували, що за зустріччю буде бенкет у Букінгемському палаці, але його не було. І королева Камілла з Кейт Міддлтон не одягли шикарні вбрання та діамантові тіари. Про це пише People.

Зустріч 74-річного короля Чарльза та 80-річного президента США Джо Байдена у Віндзорському замку була першою для короля у його новому королівському статусі.

Король Чарльз та Джо Байден Фото: The Royal Family

Але ця поїздка була позбавлена гламуру, який іноді супроводжує іноземні візити до Великобританії.

Візит Джо Байдена був робочим, а не офіційним державним візитом, який може супроводжуватись бенкетом у палаці за участі дам із королівської родини та першої леді.

Тож прийому в тіарах та вечірніх вбраннях очікувати було не варто.

Раніше в день зустрічі з королем Чарльзом Байден зустрівся із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком.

Білий дім повідомив, що з Великобританії президент вирушив до Литви на саміт НАТО та до Фінляндії на саміт лідерів США та Північних країн.

Державний візит до США може відбутися пізніше — у квітні Білий дім повідомив, що Байден прийняв запрошення короля Чарльза телефоном, коли вони розмовляли перед його коронацією.

Президент США Барак Обама та перша леді Мішель Обама раніше відвідували Великобританію з державним візитом у 2011 році, а президент Джордж Буш-молодший та перша леді були почесними гостями у 2003 році.

Королева Єлизавета, яка померла у вересні минулого року, здійснила чотири державні візити до США, востаннє 2007 року, щоб відсвяткувати 400-річчя поселення Джеймстаун.

Навіть Дональд Трамп встиг побувати у Великій Британії з офіційним державним візитом у 2019 році. Тоді його супроводжувала його дружина Меланія Трамп. На його честь влаштували розкішний прийом.

Перший державний банкет від початку правління короля Чарльза відбувся у листопаді, коли країну відвідав президент ПАР Сіріл Рамафоса.

Король Чарльз, королева Камілла та Сиріл Рамафоса Фото: Getty Images

На заході у Букінгемському палаці Кейт дебютувала у ролі принцеси Уельської. І для прийому обрала свою улюблену тіару, яку носила принцеса Діана — "Вузлики кохання" з перлами та діамантами.

Нагадаємо, останній раз у тіарі та вечірньому вбранні Кейт Міддлтон з'являлася на весіллі кронпринца Йорданії Хусейна. Тоді на весілля принца та його обраниці з'їхалися монархи з усього світу. Серед гостей була і перша леді США Джілл Байден. Її з отцем Хусейна, королем Йорданії, пов'язує давня дружба.

Раніше Фокус писав про улюблені прикраси принцеси Діани, які зараз носить Кейт Міддлтон. Тіара "Вузлики кохання" у списку. Але від своєї покійної свекрухи дружина принца Вільяма успадкувала чимало ефектних прикрас.