Must have летней косметички. Косметолог назвала 5 средств по уходу за кожей летом

Так приятно нежиться на солнышке, подставляя лицо под яркие лучи... Однако стоит помнить, что летом кожа наиболее уязвима и требует особого ухода. Какие средства должны обязательно быть в косметичке летом Фокусу рассказывает косметолог Анна Круглик

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Палящее солнце, ветер, песок и пыль — не лучшие друзья для кожи, поэтому стоит позаботиться, чтобы максимально защитить ее от этих раздражителей. Кроме средств по уходу не забывайте о внутреннем увлажнении, ведь обезвоживание проявляется и на состоянии вашей кожи. Как правильно ухаживать за кожей лица летом, и какие средства должны занять главное место на вашей полочке в ванной, рассказывает косметолог Анна Круглик.

Очищающее средство

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Очищение является основным элементом в уходе за кожей в любое время года, и лето не является исключением. В арсенале вашей косметички обязательно должна быть пенка или гель для умывания и тоник, который также является важным этапом очищения. Тоник восстанавливает кислотно-щелочной баланс (pH) кожи после очищения и готовит ее к нанесению средств по уходу.

"Очищающее средство поможет удалить излишки кожного сала, загрязнения, которые накапливаются на коже в результате повышенного потоотделения и использования солнцезащитных средств", — говорит косметолог.

Энзимный пилинг

Бытует мнение, что пилинги не стоит делать летом, однако это не совсем так. Летом нельзя делать пилинги, которые травмируют кожу (глубинные пилинги, шлифовки и т.д.). Однако энзимный пилинг наоборот помогает сохранить молодость и свежесть кожи в теплое время года.

"В летнее время кожа защищается от УФ-лучей путем утолщения рогового слоя, что может привести к закупорке пор, образованию воспалительных элементов и поверхностных морщин. Энзимный пилинг является эффективным способом глубокого очищения кожи, он удаляет мертвые клетки и стимулирует обновление кожи" — советует Анна Круглик.

Антиоксидантное средство

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"Летом кожа подвержена окислительному стрессу из-за воздействия солнечных лучей, что может привести к преждевременному старению. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы и защищают кожу от повреждений", — говорит косметолог Анна Круглик.

Антиоксиданты могут содержаться в средствах для умывания, кремах, патчах, поэтому обязательно обращайте внимание на состав косметического средства. Самые популярные антиоксиданты в косметических средствах — витамины С и Е, бета-каротин, ретинол, зеленый чай и другие.

Антиоксиданты не накапливаются в коже, однако нужны ей постоянно, поэтому пользоваться антиоксидантными средствами можно на постоянной основе.

Увлажняющее средство

Во время летнего периода кожа может испытывать обезвоживание из-за повышенного потоотделения и воздействия солнца. Увлажняющее средство поможет поддерживать оптимальный уровень увлажнения кожи и предотвратить ее пересушивание. Косметолог Анна Круглик рекомендует использовать сыворотку, содержащую увлажняющие компоненты и антиоксиданты, такие как ресвератрол, экстракт зеленого чая, коэнзим Q10, витамины С, Е и т.д.

Крем с SPF-защитой

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Защита от солнечного облучения является важным аспектом ухода за кожей в летний период. Солнце летом очень агрессивное и негативно влияет на кожу. Если не пользоваться защитой, кожа теряет влагу, появляется сухость, морщины и заломы на коже.

"Используйте крем с SPF-защитой не менее 30 и наносите его только тогда, когда индекс УФ-излучения достигает 3 и выше. Если у вас светлый тип кожи и вы склонны к солнечным ожогам, рекомендуется использовать солнцезащитный крем при индексе УФ 2 и выше" — советует косметолог.

Помните, что забота о коже должна быть регулярной и систематической. Следуя этим рекомендациям и уделяя должное внимание уходу за кожей летом, тогда осенью кожа ответит вам здоровьем и красотой.

Напомним, гиалуроновая кислота поможет вашей коже сохранить молодость, ведь способствует удержанию коллагена, повышает влажность и обеспечивает эластичность

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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