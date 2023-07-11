Must have літньої косметички. Косметолог назвала 5 засобів по догляду за шкірою влітку

Так приємно ніжитись на сонечку, підставляючи обличчя під яскраві промені… Проте варто пам’ятати, що влітку шкіра найбільш вразлива та потребує особливого догляду. Які засоби мають обов’язково бути у косметичці влітку Фокусу розповідає косметолог Анна Круглик

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Палюче сонце, вітер, пісок та пил – не найкращі друзі для шкіри, тому варто попіклуватися, щоб максимально захистити її від цих подразників. Крім засобів по догляду не забувайте про внутрішнє зволоження, адже зневоднення проявляється і на стані вашої шкіри. Як правильно доглядати за шкірою обличчя влітку, та які засоби мають зайняти головне місце на вашій поличці розповідає косметолог Анна Круглик.

Очищуючий засіб

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Очищення є основним кроком у догляді за шкірою у будь-яку пору року, і літо не є винятком. В арсеналі вашої косметички обов’язково має бути пінка або гель для вмивання та тонік, який також є обов’язковим етапом очищення. Тонік відновлює кислотно-лужний баланс (pH) шкіри після очищення та готує її до нанесення засобів по догляду.

"Очищуючий засіб допоможе видалити надлишки шкірного сала, забруднення, які накопичуються на шкірі внаслідок підвищеного потовиділення та використання сонцезахисних засобів" — говорить косметологиня.

Ензимний пілінг

Існує думка, що пілінги не варто робити влітку, проте це не зовсім так. Влітку не можна робити пільги, які травмують шкіру (глибинні пілінги, шліфування тощо). Проте ензим ний пілінг навпаки допомагає зберегти молодість та свіжість шкіри в теплу пору року.

"У літній час шкіра захищається від УФ-променів шляхом потовщення рогового шару, що може призвести до закупорки пір, утворення запальних елементів та поверхневих зморшок. Ензимний пілінг є ефективним способом глибокого очищення шкіри, він видаляє мертві клітини та стимулює оновлення шкіри" — радить Анна Круглик.

Антиоксидантний засіб

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"Влітку шкіра схильна до окислювального стресу через вплив сонячних променів, що може призвести до передчасного старіння. Антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали та захищають шкіру від пошкоджень" — говорить косметологиня Анна Круглик.

Антиоксиданти можуть міститися у засобах для вмивання, кремах, патчах, тому обов’язково звертайте увагу на склад косметичного засобу. Найпопулярніші антиоксиданти в косметичних засобах – вітаміни С та Є, бета-каротин, ретинол, зелений чай та інші.

Антиоксиданти не накопичуються в шкірі, проте потрібні їй постійно, тому користуватися антиоксидантними засобами можна на постійній основі.

Зволожувальний засіб

Під час літнього періоду шкіра може відчувати зневоднення через підвищене потовиділення та вплив сонця. Зволожувальний засіб допоможе підтримувати оптимальний рівень зволоження шкіри та запобігти її пересушуванню. Косметолог Анна Круглик рекомендує використовувати сироватку, що містить зволожувальні компоненти та антиоксиданти, такі як ресвератрол, екстракт зеленого чаю, коэнзим Q10, витамины С, Е і т.д.

Крем із SPF-захистом

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Захист від сонячного опромінення є важливим аспектом догляду за шкірою у літній період. Сонце влітку дуже агресивне і негативно впливає на шкіру. Якщо не користуватися захистом, шкіра втрачає вологу, з’являється сухість, зморшки та заломи на шкірі.

"Використовуйте крем із SPF-захистом не менше 30 і наносите його лише тоді, коли індекс УФ-випромінювання досягає 3 і вище. Якщо у вас світлий тип шкіри і ви схильні до сонячних опіків, рекомендується використовувати сонцезахисний крем при індексі УФ 2 і вище" — радить косметологиня.

Пам’ятайте, що турбота про шкіру має бути регулярною та систематичною. Дотримуючись цих рекомендацій та приділяючи належну увагу догляду за шкірою влітку, тоді восени шкіра відповість вам здоров'ям та красою.

Нагадаємо, гіалуронова кислота допоможе вашій шкірі зберегти молодість, адже сприяє утриманню колагену, підвищує вологість та забезпечує еластичність

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.

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