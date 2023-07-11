Луна в городе: в Лас-Вегасе презентовали крупнейшее сферическое здание в мире (фото, видео)

Потрясающе красивая арена MSG Sphere снаружи оборудована огромным экраном, которая может транслировать любое изображение: Луны, баскетбольного мяча, или американского флага.

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В Лас-Вегасе наконец завершилось строительство концертного зала MSG Sphere, крупнейшего сферического сооружения в мире с крупнейшим в мире сферическим экраном. Грандиозное сооружение стоило 2,3 миллиарда долларов. Об этом пишет CNN.

В высоту сфера — 111,5 метров, а в ширину — 157,3 метра. MSG Sphere снаружи оборудована 1,2 миллионов светодиодных блоков, каждый размером с хоккейную шайбу, с 48 светодиодами, встроенными в каждый блок, отражающим массив из 256 цветов. Впервые, еще до официального открытия, сферу "запустили" в День независимости США на 4 июля и транслировали изображение американского флага. Сфера находится к востоку от знаменитой Лас-Вегас-Стрип и соединяется пешеходной дорожкой с курортным комплексом Venetian.

Трансляция на Сфере в День независимости США

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"Потрясающе смотреть вверх и видеть, что находится перед вами. Я работаю в индустрии развлечений почти 40 лет. Я никогда не видел ничего подобного, и я не преувеличиваю. Это вне чартов", — говорит Рич Клаффи, главный операционный директор Sphere.

Трансляция на Сфере

Внешний вид Сферы будет меняться каждый день и ночь. На ней, в частности, будут транслировать анимацию, отвечающую сезону. Например, на Рождество Сфера станет огромным снежным шаром, а на Хэллоуин – гигантской тыквой.

Трансляция на Сфере Фото: Instagram spherevegas

Некоторые люди уже шутят в соцсетях, что изображения на Сфере станут причиной дорожно-транспортных происшествий, потому что сооружение уже точно превзошло все, что Вегас может предложить.

Презентация Сферы

Сама Сфера предназначена не только для того, чтобы впечатлять прохожих, на внутри нее будут проходить кинопремьеры, концерты и некоторые спортивные состязания. Места в зале рассчитаны на 18 тысяч зрителей.

Сфера была спроектирована Populous, глобальной архитектурной фирмой, которая строила стадионы по всему миру.

Официально Сфера откроется 29 сентября выступлением группы U2. Стоимость билетов начинается от 140 долларов.

Сфера в процессе постройки Фото: Instagram spherevegas

В Сфере также пройдут эксклюзивные показы "Открытки с Земли", нового фильма Даррена Аронофски, который обещает в полной мере воспользоваться огромным экраном Сферы, предлагая зрителям сногсшибательное путешествие по планете.

"Большинство музыкальных площадок — это спортивные площадки. Они созданы для спорта, а не для музыки. Они не созданы для искусства. А это здание было построено для захватывающих впечатлений от кино и спектаклей ", — сказал Боно из U2 в недавнем интервью.

И меломанов тоже ждет сюрприз. Рич Клаффи говорит, что более 160 000 динамиков, разбросанных по концертному залу Сферы, будут воспроизводить один и тот же чистый звук на каждом сиденье, независимо от того, находится ли кто-то в верхнем ряду или сидит у сцены.

Площадка также оборудована тактильными сиденьями, которые могут вибрировать в соответствии с тем, что происходит на экране — например, землетрясением, — и 4D-машинами, которые могут создавать ветер, обдавать зрителей холодком, или жаром, и даже распылять ароматы.

"Я описываю Сферу своим друзьям и семье как развлекательное заведение будущего", — говорит Клаффи.

Если все это звучит немного преувеличенно, что ж, это Вегас. Еще неизвестно, сможет ли Sphere выполнить все свои экстравагантные обещания. Но если это сработает, впечатления от живой музыки уже никогда не будут прежними.

А в Саудовской Аравии уже начали возводить еще одно грандиозное сооружение – горизонтальный небоскреб. Его длина будет 120 км, постройка обойдется в триллион долларов и жить в нем будут пять миллионов человек.

Небоскреб Mirror Line будет простираться через пустыню и станет выше Эмпайр-стейт-билдинг.