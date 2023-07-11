Місяць у місті: у Лас-Вегасі презентували найбільшу сферичну будівлю у світі (фото, відео)

Приголомшливо красива арена MSG Sphere зовні обладнана величезним екраном, що може транслювати будь-яке зображення: Місяця, баскетбольного м'яча, або американського прапора.

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У Лас-Вегасі нарешті завершилося будівництво концертного залу MSG Sphere, найбільшої сферичної споруди у світі з найбільшим у світі сферичним екраном. Грандіозна споруда коштувала 2,3 мільярда доларів. Про це пише CNN.

У висоту сфера — 111,5 метрів, а завширшки — 157,3 метра. MSG Sphere зовні обладнана 1,2 мільйонами світлодіодних блоків, кожен розміром із хокейну шайбу, з 48 світлодіодами, вбудованими в кожен блок, які відображають масив із 256 кольорів. Уперше, ще до офіційного відкриття, сферу "запустили" в День незалежності США на 4 липня і транслювали зображення американського прапора. Сфера розташована на схід від знаменитої Лас-Вегас-Стріп і з'єднується пішохідною доріжкою з курортним комплексом Venetian.

Трансляція на Сфері в День незалежності США

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"Приголомшливо дивитися вгору і бачити, що знаходиться перед вами. Я працюю в індустрії розваг майже 40 років. Я ніколи не бачив нічого подібного, і я не перебільшую. Це поза чартами", — каже Річ Клаффі, головний операційний директор Sphere.

Трансляція на Сфері

Зовнішній вигляд Сфери змінюватиметься кожного дня і ночі. На ній, зокрема, транслюватимуть анімацію, що відповідатиме сезону. Наприклад, на Різдво Сфера стане величезною сніговою кулею, а на Геловін — гігантським гарбузом.

Трансляція на Сфері Фото: Instagram spherevegas

Деякі люди вже жартують у соцмережах, що зображення на Сфері стануть причиною дорожньо-транспортних пригод, бо споруда вже точно перевершила все, що Вегас може запропонувати.

Презентація Сфери

Сама Сфера призначена не тільки для того, щоб вражати перехожих, всередині неї відбуватимуться кінопрем'єри, концерти і деякі спортивні змагання. Місця в залі розраховані на 18 тисяч глядачів.

Сфера була спроектована Populous, глобальною архітектурною фірмою, яка будувала стадіони по всьому світу.

Офіційно Сфера відкриється 29 вересня виступом гурту U2. Вартість квитків починається від 140 доларів.

Сфера в процесі побудови Фото: Instagram spherevegas

У Сфері також відбудуться ексклюзивні покази "Листівки з Землі", нового фільму Даррена Аронофскі, який обіцяє повною мірою скористатися величезним екраном Сфери, пропонуючи глядачам карколомну подорож планетою.

"Більшість музичних майданчиків — це спортивні майданчики. Вони створені для спорту, а не для музики. Вони не створені для мистецтва. А ця будівля була побудована для захопливих вражень від кіно і спектаклів", — сказав Боно з U2 у недавньому інтерв'ю.

І меломанів теж чекає сюрприз. Річ Клаффі каже, що понад 160 000 динаміків, розкиданих концертним залом Сфери, відтворюватимуть один і той самий чистий звук на кожному сидінні, незалежно від того, перебуває хтось у верхньому ряду чи сидить біля сцени.

Майданчик також обладнано тактильними сидіннями, які можуть вібрувати відповідно до того, що відбувається на екрані, — наприклад, землетрусом, — і 4D-машинами, які можуть створювати вітер, обдавати глядачів холодом або жаром, і навіть розпорошувати аромати.

"Я описую Сферу своїм друзям і родині як розважальний заклад майбутнього", — каже Клаффі.

Якщо все це звучить трохи перебільшено, що ж, це Вегас. Ще невідомо, чи зможе Sphere виконати всі свої екстравагантні обіцянки. Але якщо це спрацює, враження від живої музики вже ніколи не будуть колишніми.

А в Саудівській Аравії вже почали зводити ще одну грандіозну споруду — горизонтальний хмарочос. Його довжина буде 120 км, споруда коштуватиме трильйон доларів і жити в ньому будуть п'ять мільйонів людей.

Хмарочос Mirror Line простягатиметься через пустелю і стане вищим за Емпайр-стейт-білдінг.