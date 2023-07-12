Принцесса Беатрис отправилась на светский ужин в платье за 87,5 тысяч гривен (фото)
Компанию дочери принца Эндрю, которую часто можно увидеть на светских мероприятиях в Лондоне, составили муж и друзья.
Принцесса Беатрис вышла в свет причудливом мини-платье, продемонстрировав свое оригинальное чувство стиля. Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци отправились на ужин в отель The Twenty Two на площади Гровеснор. Об этом пишет Daily Mail.
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34-летняя королевская особа выглядела очень стильно в платье от французской марки Chloé из коллекции SS18. Шелковое платье с рюшами и плиссированной юбкой, стоимостью 87,5 тысяч гривен, было украшено шелковыми деталями и пестрым рисунком.
Она дополнила его простыми коричневыми балетками с черным носком Chanel, а Эдо выбрал простую белую рубашку, синие чиносы и белые кроссовки.
Беатрис, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, известная своей любовью к прогулкам по городу, в буквальном смысле распустила волосы, придя в гости с завязанными, а затем уйдя с распущенными. Демонстрируя свою естественную красоту, Беатрис выбрала простой макияж с нюдовой помадой.
На вечере, организованном владельцем отеля Джейми Рубеном, королевская чета присоединилась к множеству знаменитостей.
На ужине присутствовали Тони Блэр, Кэти Перри с женихом Орландо Блумом, а также Ники Хилтон, Кара Делевинь, Идрис и Сабрина Эльба и Джеймс Корден.
Ранее Фокус писал, что принцесса Беатрис сходила на вечеринку в частный клуб в жакете от любимого бренда Кейт Миддлтон.