Принцесса Беатрис отправилась на светский ужин в платье за 87,5 тысяч гривен (фото)

Компанию дочери принца Эндрю, которую часто можно увидеть на светских мероприятиях в Лондоне, составили муж и друзья.

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Принцесса Беатрис вышла в свет причудливом мини-платье, продемонстрировав свое оригинальное чувство стиля. Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци отправились на ужин в отель The Twenty Two на площади Гровеснор. Об этом пишет Daily Mail.

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34-летняя королевская особа выглядела очень стильно в платье от французской марки Chloé из коллекции SS18. Шелковое платье с рюшами и плиссированной юбкой, стоимостью 87,5 тысяч гривен, было украшено шелковыми деталями и пестрым рисунком.

Она дополнила его простыми коричневыми балетками с черным носком Chanel, а Эдо выбрал простую белую рубашку, синие чиносы и белые кроссовки.

Беатрис, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, известная своей любовью к прогулкам по городу, в буквальном смысле распустила волосы, придя в гости с завязанными, а затем уйдя с распущенными. Демонстрируя свою естественную красоту, Беатрис выбрала простой макияж с нюдовой помадой.

На вечере, организованном владельцем отеля Джейми Рубеном, королевская чета присоединилась к множеству знаменитостей.

На ужине присутствовали Тони Блэр, Кэти Перри с женихом Орландо Блумом, а также Ники Хилтон, Кара Делевинь, Идрис и Сабрина Эльба и Джеймс Корден.

Ранее Фокус писал, что принцесса Беатрис сходила на вечеринку в частный клуб в жакете от любимого бренда Кейт Миддлтон.