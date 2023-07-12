Ветеринар назвал повседневный продукт из женской сумочки, способный убить собаку (видео)

Заменитель сахара, который есть в этом продукте, смертельно опасен для собак, особено для щенков.

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Ветеринар Мэтт МакГлассон из Калифорнии, у которого в TikTok более 670 тысяч подписчиков, часто делится с ними своими наблюдениями по уходу за животными, а также рассказывает вещи, способные улучшить жизнь четырехлапых питомцев. В одном из последних постов он рассказал, какая вещь в женской сумочке смертельно опасна для щенков и даже ее небольшое количество, если попадет в желудок животного, может привести к летальному исходу.

Таким опасным составляющим оказалась обычная жевательная резинка.

"В вашей сумочке есть что-то, что может убить вашу собаку. Жевательная резинка без сахара содержит ксилит. Всего один кусочек может стать смертельным для вашего щенка", — сказал МакГлассон.

Ветеринар также показал несколько примеров жевательной резинки без сахара, которых следует избегать, включая Trident, Mentos и Extra.

"Берегите своих пушистых малышей, никаких жевательных резинок для щенков", — сказал он в конце видео.

В подписи он добавил, что жевательная резинка "очень опасна" для собак.

Ксилит – это вещество, которое широко используется в качестве заменителя сахара. Он безопасен для людей, но чрезвычайно токсичен для собак, пишет Daily Mail. По данным VCA Animal Hospital, когда собака съедает даже небольшое его количество, это приводит к сильному выбросу инсулина. А это вызывает снижение артериального давления животного и вызывает печеночную недостаточность уже через 10–60 минут.

Признаки отравления ксилитом включают рвоту, слабость, нарушение координации или трудности при ходьбе или стоянии, тремор, судороги и кому. Чтобы питомец не умер, нужно срочно обратиться к ветеринару.

Чтобы предотвратить отравление собаки ксилитом, следует держать ее подальше от жевательной резинки без сахара и чистить ей зубы только зубной пастой, предназначенной для собак.

Ранее Фокус писал, что ветеринар назвала породы собак, которые бы никогда не купила.