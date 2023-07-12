Ветеринар назвав повсякденний продукт із жіночої сумочки, здатний убити собаку (відео)

Замінник цукру, який є в цьому продукті, смертельно небезпечний для собак, особливо для цуценят.

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Ветеринар Метт МакГлассон з Каліфорнії, у якого в TikTok понад 670 тисяч підписників, часто ділиться з ними своїми спостереженнями щодо догляду за тваринами, а також розповідає речі, здатні поліпшити життя чотирилапих вихованців. В одному з останніх постів він розповів, яка річ у жіночій сумочці смертельно небезпечна для цуценят, і навіть її невелика кількість, якщо потрапить у шлунок тварини, може призвести до летального результату.

Таким небезпечним складником виявилася звичайна жувальна гумка.

"У вашій сумочці є щось, що може вбити вашу собаку. Жувальна гумка без цукру містить ксиліт. Лише один шматочок може стати смертельним для вашого цуценяти", — сказав МакГлассон.

Ветеринар також показав кілька прикладів жувальної гумки без цукру, яких слід уникати, включно з Trident, Mentos і Extra.

"Бережіть своїх пухнастих малюків, ніяких жувальних гумок для цуценят", — сказав він наприкінці відео.

У підписі він додав, що жувальна гумка "дуже небезпечна" для собак.

Ксиліт — це речовина, яку широко використовують як замінник цукру. Він безпечний для людей, але надзвичайно токсичний для собак, пише Daily Mail. За даними VCA Animal Hospital, коли собака з'їдає навіть невелику його кількість, це призводить до сильного викиду інсуліну. А це спричиняє зниження артеріального тиску тварини та викликає печінкову недостатність уже за 10-60 хвилин.

Ознаки отруєння ксилітом включають блювоту, слабкість, порушення координації або труднощі під час ходіння або стояння, тремор, судоми і кому. Щоб вихованець не помер, потрібно терміново звернутися до ветеринара.

Щоб запобігти отруєнню собаки ксилітом, слід тримати його подалі від жувальної гумки без цукру і чистити йому зуби тільки зубною пастою, призначеною для собак.

Раніше Фокус писав, що ветеринар назвала породи собак, які б ніколи не купила.