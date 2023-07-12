Сын Тома Круза впервые за долгое время появился на публике (фото)

Коннор Энтони — сын Круза и актрисы Николь Кидман. Его усыновили в 90-х годах.

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Сын голливудского актера Тома Круза Коннор Энтони впервые за долгое время появился на публике. Об этом пишет Page Six.

Круз и его 28-летний приемный наследник, которого он воспитывал с бывшей женой Николь Кидман, появились вместе в Нью-Йорке для рекламного мероприятия будущего фильма актера "Миссия невыполнима-7".

Том выбрал для выхода черную куртку на пуговицах с синими джинсами и черными туфлями. Он дополнил образ солнцезащитными очками-авиаторами и серебряными наручными часами.

Сын американского актера также оделся на мероприятие в повседневном стиле: серая футболка с воротником, синие джинсы и кроссовки.

Сестра Тома Круза Ли Мапотер также отметилась вместе с дуэтом отца и сына, выбрав для выхода белые брюки и яркую кофточку.

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Том Круз с сыном и сестрой

У голливудского актера также есть дочь Изабелла, которую Круз и Кидман удочерили в 90-х годах, как и Коннора. Единственная биологическая дочь знаменитости — Сури, которую ему родила актриса Кэти Холмс. Впрочем, он не поддерживает связи с 16-летней наследницей.

Том Круз с дочерью Сури Фото: Getty Images

Напомним, Том Круз подогрел слухи о примирении с бывшей девушкой.

Также Фокус писал о планах 61-летнего Тома Круза относительно пенсии.