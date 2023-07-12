Син Тома Круза вперше за тривалий час зʼявився на публіці (фото)

Коннор Ентоні — син Круза та акторки Ніколь Кідман. Його всиновили у 90-х роках.

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Син голлівудського актора Тома Круза Коннор Ентоні вперше за тривалий час зʼявився на публіці. Про це пише Page Six.

Круз і його 28-річний спадкоємець, якого він виховував з колишньою дружиною Ніколь Кідман, зʼявилися разом у Нью-Йорку для рекламного заходу майбутнього фільму актора "Місія нездійсненна-7".

Том обрав для виходу чорну куртку на гудзиках із синіми джинсами та чорними туфлями. Він доповнив образ сонцезахисними окулярами-авіаторами та срібним наручним годинником.

Син американського актора також одягнувся на захід у повсякденному стилі: сіра сорочка з коміром, сині джинси та кросівки.

Сестра Тома Круза Лі Мапотер також відзначилася разом із дуетом батька і сина, обравши для виходу білі штани та яскраву кофтинку.

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Том Круз із сином та сестрою

У голлівудського актора також є дочка Ізабелла, яку Круз та Кідман вдочерили у 90-х роках, як і Коннора. Єдина біологічна донька знаменитості — Сурі, яку йому народила акторка Кеті Голмс. Втім, він не підтримує звʼязку з 16-річною спадкоємицею.

Том Круз з донькою Сурі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Том Круз підігрів чутки про примирення з колишньою дівчиною.

Також Фокус писав про плани 61-річного Тома Круза щодо пенсії.