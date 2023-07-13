Сестра Кейт Миддлтон появилась на публике с мужем (фото)

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз выбрали парные образы для Уимблдонского турнира.

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Сестра Кейт Миддлтон посетила теннисный турнир Уимблдон в Лондоне в компании своего мужа. Об этом пишет Daily Mail.

39-летняя Пиппа Миддлтон провела время со своим мужем, бывшим профессиональным гонщиком Джеймсом Мэттьюзом, на Уимблдоне.

Младшая сестра принцессы Уэльской была в нежно-лимонном платье, которое она сочетала со стильными солнцезащитными очками. Ее муж Джеймс, 47 лет, выбрал галстук в тон наряда своей избранницы, дополнив его белой рубашкой и светло-голубым классическим костюмом.

Пиппа является страстной поклонницей тенниса и в предыдущие годы постоянно была на трибунах.

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Уимблдон в этот день был наполнен королевскими лицами, поскольку спортивные болельщики Зара Тиндалл и ее муж Майк также присутствовали, чтобы увидеть событие, но, в отличие от королевы в специальной ложе, они сидели на трибунах с другими фанатами тенниса, такими как Пиппа и Джеймс.

Напомним, брат Кейт Миддлтон ожидает рождения первенца.

Также Фокус писал об образе Пиппы Миддлтон на коронации Чарльза ІІІ 6 мая 2023 года.