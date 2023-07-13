Королевская семья выглядела довольно разобщенно на Trooping the Color 2023, — эксперт

Джуди Джеймс, эксперт по языку тела, указала на уменьшение количества лиц на балконе Букингемского дворца.

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Королевская семья выглядела довольно разобщенно, когда они вместе позировали на балконе во время празднования 75-летия короля Чарльза III, известного как Trooping the Color в июне 2023 года, по словам эксперта по языку тела Джуди Джеймс. Об этом пишет Daily Express.

"Композиция этой "уменьшенной" позиции на королевском балконе выглядит как веселая улыбка с отсутствующими несколькими зубами", — описала Джеймс резкий контраст с парадами предыдущих лет.

В этом году только работающим членам королевской семьи разрешили выйти на балкон Букингемского дворца во время мероприятия, а это означает, что принцессе Беатрис, принцессе Евгении и Заре Тиндалл не позволили.

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Trooping the Color 2023 Фото: Getty Images

"Вместо меньшей, более сплоченной, лояльной группы, это выглядит как пять группировок в очевидном конфликте: Анна и Тим неуклюже стоят на одном конце; Уильям и Кейт позируют в блестящей, но немного отгороженной семейной группе; Чарльз и Камилла пользуются доброжелательностью толпы в центре; Эдвард и Софи пытаются наладить дружеские отношения с Глостерами на другом конце", — заявила Джеймс.

"Атмосфера "Единой объединенной семьи", кажется, совсем отсутствует", — добавила эксперт.

Во время правления королевы Елизаветы ІІ толпа была гораздо больше, поскольку все члены королевской семьи — как работающие, так и неработающие — присоединялись к ней на балконе.

Trooping the Color 2023 Фото: Getty Images

"Но каждый из пробелов теперь, кажется, рассказывает свою собственную трагическую или туманную историю", — сказала она. "Династия, кажется, была уволена или рассеяна, оставив эту неопределенную группу, которая осталась похожей на тех, кто пережил бизнес-отбор".

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