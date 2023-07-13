Каникулы детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон в этом году будут другими

Обычно монаршие наследники посещали свою прабабушку, королеву Елизавету II, в замке Балморал, Шотландия.

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Каникулы детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон в этом году будут особенными. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи сейчас наслаждаются школьными летними каникулами, и есть одна традиция, которой королевские наследники гарантированно придерживаются ежегодно.

Обычно они присоединяются к другим членам королевской семьи в Балморале во время ежегодных летних каникул, но в этом году все будет немного иначе.

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Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон Фото: Getty

Это будет первый случай, когда король Чарльз III примет свою семью в их любимом шотландском месте, которое было одним из особенных для покойной королевы Елизаветы II.

Здесь мама нынешнего британского монарха проводила время с июля до начала октября, принимая детей и внуков.

Однако Чарльз III и его жена, королева Камилла, могут не взять такого длительного перерыва, как покойная королева. На официальном веб-сайте Balmoral указано, что территория, сады и выставки останутся открытыми для публики в течение дополнительных двух недель этого года, до среды, 16 августа 2023 года.

Вполне вероятно, что монарх проведет первую неделю августа в замке Мэй, в Кейтнессе, бывшем доме его покойной бабушки, королевы-матери. После этого он может остаться в своем доме в поместье Балморал, Биркхолл, до тех пор, пока территория не закроется для туристов.

Балморал Фото: Скриншот

Поэтому принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети могут остаться в замке Мэй или Биркхолл с королем, прежде чем отправиться в Балморал.

Напомним, почему детям Кейт Миддлтон повезло, по мнению брата принцессы Уэльской.

Также Фокус писал о вероятном титуле принцессы Шарлотты после коронации ее отца.