Канікули дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон цього року будуть іншими

Зазвичай монарші спадкоємці відвідували свою прабабусю, королеву Єлизавету ІІ, в замку Балморал, Шотландія.

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Канікули дітей принца Вільяма та Кейт Міддлтон цього року будуть особливими. Про це пише Hello Magazine.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї наразі насолоджуються шкільними літніми канікулами, і є одна традиція, якої королівські спадкоємці гарантовано дотримуються щороку.

Зазвичай вони приєднуються до інших членів королівської родини в Балморалі під час щорічних літніх канікул, але цього року все буде трохи інакше.

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Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Це буде перший випадок, коли король Чарльз ІІІ прийме свою родину в їхньому улюбленому шотландському місці, яке було одним із особливих для покійної королеви Єлизавети II.

Тут мама теперішнього британського монарха проводила час з липня до початку жовтня, приймаючи дітей та онуків.

Однак Чарльз ІІІ і його дружина, королева Камілла, можуть не взяти такої тривалої перерви, як покійна королева. На офіційному вебсайті Balmoral зазначено, що територія, сади та виставки залишаться відкритими для публіки протягом додаткових двох тижнів цього року, до середи, 16 серпня 2023.

Цілком ймовірно, що монарх проведе перший тиждень серпня в замку Мей, у Кейтнесі, колишньому будинку його покійної бабусі, королеви-матері. Після цього він міг залишитися у своєму будинку в маєтку Балморал, Бірголл, до тих пір, поки територія не закриється для туристів.

Балморал Фото: Скриншот

Тому принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні діти можуть залишитися в замку Мей або Біркголл з королем, перш ніж відправитися в Балморал.

Нагадаємо, чому дітям Кейт Міддлтон пощастило, на думку брата принцеси Уельської.

Також Фокус писав про ймовірний титул принцеси Шарлотти після коронації її батька.