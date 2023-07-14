Эксперт по языку тела рассказал об отношениях Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты

Между принцессой Уэльской и ее дочерью существует особая связь, считает эксперт.

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Кейт Миддлтон, несмотря на насыщенный рабочий график, очень внимательно относится к воспитанию своих детей. И пусть они нечасто появляются вместе на публике, эксперт по языку тела Джуди Джеймс отмечает, что между принцессой Уэльской и ее единственной дочерью Шарлоттой существует особая связь. Об этом пишет Marie Claire.

"Кейт делает все возможное, чтобы привлечь и проинформировать свою дочь", — сказала Джеймс.

Принцесса Шарлотта с матерью Фото: Getty

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По ее мнению, принцесса Уэльская специально использует "выразительную жестикуляцию" и делает все, чтобы "пробудить в Шарлотте энтузиазм, предвкушение и волнение".

Шарлотта стала посещать все больше и больше королевских мероприятий по мере того, как становилась старше.

Сейчас ей восемь лет, и она является основным участником ежегодных мероприятий, таких как Рождество и Пасха в королевском поместье Сандрингем, а также Trooping the Colour.

Принцесса Шарлотта с матерью Фото: Getty

Она присутствовала на особых мероприятиях, таких как платиновый юбилей королевы Елизаветы, ее похороны, коронация короля Чарльза.

Это не слишком интересные события для маленькой девочки, но принцессе Уэльской все равно удается заинтересовать дочь и сделать ее полноценной участницей мероприятий. Ранее она провела ту же работу с принцем Джорджем. И пока только принцу Луи, младшему ребенку Кейт и Уильяма позволено вести себя непосредственно на скучных церемониях.

Принцесса Шарлотта с братом, принцем Луи Фото: Getty Images

"Судя по выражению лица и языку тела Шарлотты, Кейт вскоре сможет расслабиться. Ведь Шарлотта уже научилась справляться со своей ролью члена королевской семьи", — сказала Джуди Джеймс.

"В каждых отношениях между родителями и детьми есть момент, когда заботливые отец и мать становятся друзьями своим детям. Это происходит, когда родитель начинает наслаждаться общением и общим весельем так же, как и ребенок, и это похоже сейчас происходит в отношениях Кейт и Шарлотты", — отметила эксперт.

Немудрено, что Шарлотта часто копирует Кейт не только в одежде, — это как раз от нее не зависит, — но в жестах, выражении лица и общем поведении. Она часто контролирует своих братьев и следит, чтобы они вели себя на публике подобающе.

Принцесса Шарлотта с родителями Фото: Getty Images

Эксперт отмечает, что с годами растет чувство доверия между Кейт и ее дочерью, а также между Шарлоттой и ее отцом Уильямом.

По ее словам, принц Уильям и Кейт Миддлтон очень правильно ведут себя с детьми. Они буквально опускаются до их уровня, приседая, или наклоняясь, и внимательно слушая.

К тому же, и это очень заметно на спортивных, или неофициальных мероприятиях, Джорджу, Луи и Шарлотте родители предлагают разнообразные зрелища и занятия. А дальше не мешают им получать впечатления самостоятельно.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как воспитание детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма отличается от того, как воспитывали самого Уильяма, его отца, короля Чарльза и королеву Елизавету.