Експертка із мови тіла розповіла про стосунки Кейт Міддлтон і принцеси Шарлотти

Між принцесою Вельською та її дочкою існує особливий зв'язок, вважає експертка.

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Кейт Міддлтон, незважаючи на насичений робочий графік, дуже уважно ставиться до виховання своїх дітей. І нехай вони нечасто з'являються разом на публіці, експертка з мови тіла Джуді Джеймс зазначає, що між принцесою Уельською та її єдиною донькою Шарлоттою існує особливий зв'язок. Про це пише Marie Claire.

"Кейт робить усе можливе, щоб залучити та проінформувати свою доньку", — сказала Джеймс.

Принцеса Шарлотта з матір'ю Фото: Getty

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На її думку, принцеса Уельська спеціально використовує "виразну жестикуляцію" і робить все, щоб "пробудити в Шарлотті ентузіазм, передчуття і хвилювання".

Шарлотта стала відвідувати все більше і більше королівських заходів у міру того, як ставала старшою.

Зараз їй вісім років, і вона є основним учасником щорічних заходів, таких як Різдво і Великдень у королівському маєтку Сандрінгем, а також Trooping the Colour.

Принцеса Шарлотта з матір'ю Фото: Getty

Вона була присутня на особливих заходах, таких як платиновий ювілей королеви Єлизавети, її похорон, коронація короля Чарльза.

Це не надто цікаві події для маленької дівчинки, але принцесі Уельській все одно вдається зацікавити доньку і зробити її повноцінною учасницею заходів. Раніше вона провела ту саму роботу з принцом Джорджем. І поки що тільки принцу Луї, молодшій дитині Кейт і Вільяма, дозволено поводитися безпосередньо на нудних церемоніях.

Принцеса Шарлотта з братом, принцом Луї Фото: Getty Images

"Судячи з виразу обличчя і мови тіла Шарлотти, Кейт незабаром зможе розслабитися. Адже Шарлотта вже навчилася справлятися зі своєю роллю члена королівської сім'ї", — сказала Джуді Джеймс.

"У кожних стосунках між батьками та дітьми є момент, коли турботливі батько та мати стають друзями своїм дітям. Це відбувається, коли батько починає насолоджуватися спілкуванням і спільними веселощами так само як і дитина, і це схоже зараз відбувається у стосунках Кейт і Шарлотти", — зазначила експертка.

Не дивно, що Шарлотта часто копіює Кейт не тільки в одязі, — це якраз від неї не залежить, — а й у жестах, виразі обличчя і загальній поведінці. Вона часто контролює своїх братів і стежить, щоб вони поводилися на публіці належним чином.

Принцеса Шарлотта з батьками Фото: Getty Images

Експертка зазначає, що з роками зростає почуття довіри між Кейт та її донькою, а також між Шарлоттою та її батьком Вільямом.

За її словами, принц Вільям і Кейт Міддлтон дуже правильно поводяться з дітьми. Вони буквально опускаються до їхнього рівня, присідаючи, або нахиляючись, і уважно слухаючи.

До того ж і це дуже помітно на спортивних, чи неофіційних заходах, Джорджу, Луї та Шарлотті батьки пропонують різноманітні видовища та заняття. А далі не заважають їм отримувати враження самостійно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як виховання дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма відрізняється від того, як виховували самого Вільяма, його батька, короля Чарльза і королеву Єлизавету.