Девушка Роберта Де Ниро рассказала, как они влюбились

Весной 2023 года 45-летняя Тиффани Чен родила актеру седьмого ребенка.

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Девушка американского актера Роберта Де Ниро вспомнила, как они влюбились. Об этом 45-летняя Тиффани Чен рассказала "CBS Mornings".

Избранница звезды фильма "Таксист" призналась, что она и 79-летний Роберт Де Ниро влюбились после встречи на съемочной площадке картины "Стажер" с Энн Хэтэуэй в главной роли.

Роберт Де Ниро и тренер боевых искусств плавно "эволюционировали" в пару после встречи на съемках фильма 2015 года.

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Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: Getty Images

Пара сначала оставляла свои отношения профессиональными, но через несколько лет они все же переросли в роман.

"Когда мы работали, это была просто работа", — призналась она.

"И потом через несколько лет мы снова связались, и я сказала: "О, я думаю, мы ладим, и я думаю, мы действительно ладим".

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен в фильме "Стажер"

45-летняя Чен сыграла в "Стажере" небольшую роль инструктора по тай чи. На момент съемок Де Ниро все еще был со своей второй женой Грейс Хайтауер, но они развелись в 2018 году.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: Getty Images

В мае 2023 года стало известно, что Чен родила актеру седьмого ребенка — дочь Джию.

Напомним, после родов у Тиффани Чен диагностировали паралич лица.

Также Фокус писал о первом выходе Роберта Де Ниро и его возлюбленной на публику.