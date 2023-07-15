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Стиль життя

Дівчина Роберта Де Ніро розповіла, як вони закохалися

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Фото: Getty Images | Роберт Де Ніро та Тіффані Чен

Навесні 2023 45-річна Тіффані Чен народила актору сьому дитину.

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Дівчина американського актора Роберта Де Ніро пригадала, як вони закохалися. Про це 45-річна Тіффані Чен розповіла "CBS Mornings".

Обраниця зірки фільму "Таксист" зізналася, що вона та 79-річний Роберт Де Ніро закохалися після зустрічі на знімальному майданчику картини "Стажер" з Енн Гетевей у головній ролі.

Роберт Де Ніро і тренерка бойових мистецтв плавно "еволюціонували" в пару після зустрічі на зйомках фільму 2015 року.

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Роберт Де Ніро та Тіффані Чен Fullscreen
Роберт Де Ніро та Тіффані Чен
Фото: Getty Images

Пара спочатку залишала свої стосунки професійними, але через кілька років вони все ж переросли в роман.

"Коли ми працювали, це була просто робота", — зізналася вона.

"І потім через кілька років ми знову зв’язалися, і я сказала: "О, я думаю, ми ладнаємо, і я думаю, ми справді ладнаємо".

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен у фільмі "Стажер"

45-річна Чен зіграла у "Стажері" невелику роль інструктора з тай чі. На момент зйомок Де Ніро все ще був зі своєю другою дружиною Грейс Гайтавер, але вони розлучилися у 2018 році.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен Fullscreen
Роберт Де Ніро та Тіффані Чен
Фото: Getty Images

У травні 2023 стало відомо, що Чен народила акторові сьому дитину — доньку Джію.

Нагадаємо, після пологів у Тіффані Чен діагностували параліч обличчя.

Також Фокус писав про перший вихід Роберта Де Ніро та його коханої на публіку.