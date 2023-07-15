Фолловеры модели раскритиковали "демонстрацию ее роскошной жизни".

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Девушка Криштиану Роналду делится кадрами их летнего отдыха. Фото модель и мама детей футболиста опубликовала в своем Instagram с более 50 млн подписчиков.

"Много любви💘" — написала 29-летняя Родригес.

На снимках звездная пара загорает на солнце, ужинает на яхте. Впрочем, на большинстве кадров Джорджина демонстрировала свои роскошные украшения и сумки, в частности Birkin.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

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Тем временем, подписчики модели раскритиковали ее демонстрацию роскошной жизни.

"Мне всегда было интересно, что это за необходимость показывать роскошь, разве больше нечего показывать?🤔", "Я бы сказала, много роскоши и мало любви", ""Много любви", и все, что она делает, — это показывает свои вещи, хахаха", — пишут фолловеры Джорджины в комментариях.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду воспитывают пятерых детей, двоих из которых родила футболисту его возлюбленная. Однако пока они не спешат жениться.

Напомним, невеста Криштиану Роналду посетила красную дорожку Каннского кинофестиваля 2023.

Также Фокус писал о летнем отдыхе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес в Саудовской Аравии.