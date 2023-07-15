Фоловери моделі розкритикували "демонстрацію її розкішного життя".

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Дівчина Кріштіану Роналду ділиться кадрами їхнього літнього відпочинку. Фото модель та мама дітей футболіста опублікувала у своєму Instagram з понад 50 млн підписників.

"Багато любові💘" — написала 29-річна Родрігес.

На знімках зіркова пара засмагає на сонці, вечеряє на яхті. Втім, на більшості кадрів Джорджина демонструвала свої розкішні прикраси та сумки, зокрема Birkin.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

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Втім, підписники моделі розкритикували її демонстрацію розкішного життя.

"Мені завжди було цікаво, що це за необхідність показувати розкішність, хіба більше немає чого показувати?🤔", "Я б сказала, багато розкоші і мало любові", ""Багато любові", і все, що вона робить, — це показує свої речі, хахаха", — пишуть фоловери Джорджини в коментарях.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду виховують пʼятьох дітей, двох з яких народила футболісту його кохана. Проте наразі вони не поспішають одружуватися.

Нагадаємо, наречена Кріштіану Роналду відвідала червону доріжку Каннського кінофестивалю 2023.

Також Фокус писав про літній відпочинок Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес у Саудівській Аравії.