49-летняя Виктория Бекхэм продемонстрировала стройную фигуру (фото)

Знаменитость поделилась снимком из спортзала.

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49-летняя британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм продемонстрировала свою фигуру без фильтров и фотошопа. Снимком многодетная мама поделилась в Instagram.

Жена футболиста Дэвида Бекхэма показала, как занимается утром в спортзале. Она предстала в черном топе, велосипедках и белых кроссовках. Волосы знаменитости были собраны для удобства.

"Ранний воркаут. Поцелуи из солнечного света", — написала мама четверых.

Виктория Бекхэм Фото: Victoria Beckham/Instagram

Виктория Бекхэм известна своим строгим подходом к рациону питания и занятиям спортом. Звезда сцены и дизайнер одежды часто ест рыбу, отказываясь от вкусностей, которыми лакомятся другие члены семьи.

Виктория Бекхэм Фото: victoriabeckham

Виктория Бекхэм и звездный футболист Дэвид Бекхэм воспитывают четырех общих детей — сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер. Многодетные родители часто делятся совместными кадрами с наследниками в соцсетях.

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Напомним, 12-летняя дочь Виктории Бекхэм Харпер показала свою первую татуировку.

Также Фокус писал о 24-й годовщине брака Виктории и Дэвида Бекхэмов.