49-річна Вікторія Бекхем продемонструвала струнку фігуру (фото)

Знаменитість поділилася знімком зі спортзалу.

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49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем продемонструвала свою фігуру без фільтрів та фотошопу. Знімком багатодітна мама поділилася в Instagram.

Дружина футболіста Девіда Бекхема показала, як займається зранку у спортзалі. Вона постала в чорному топі, велосипедках та білих кросівках. Волосся знаменитості було зібране для зручності.

"Ранній воркаут. Поцілунки із сонячного світла", — написала мама чотирьох.

Вікторія Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Вікторія Бекхем відома своїм суворим підходом до раціону харчування та занять спортом. Зірка сцени та дизайнерка одягу часто їсть рибу, відмовляючись від смаколиків, якими ласують інші члени родини.

Вікторія Бекхем Фото: victoriabeckham

Вікторія Бекхем та зірковий футболіст Девід Бекхем виховують чотирьох спільних дітей — синів Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер. Багатодітні батьки часто діляться спільними кадрами зі спадкоємцями у соцмережах.

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Нагадаємо, 12-річна донька Вікторії Бекхем Гарпер показала своє перше татуювання.

Також Фокус писав про 24-ту річницю шлюбу Вікторії та Девіда Бекхемів.