Джорджина Родригес показала, как подросли дети Криштиану Роналду (фото)

Звездное семейство продолжает наслаждаться летним отдыхом.

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29-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала детей Криштиану Роналду. Новыми снимками с отдыха возлюбленная португальского футболиста делится в своем Instagram.

"Красота в глазах смотрящего♥️ 🎞️", — написала Джорджина, поделившись свежими снимками с наследниками Роналду.

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Знаменитость, среди прочих фото, показала, как подросли близнецы футболиста от суррогатной матери Ева и Матео, а также их общая дочь Алана Мартина.

Девушка Криштиану Роналду показала новые кадры отдыха

Кроме трех малышей, звездная пара воспитывает первенца футболиста Роналду-младшего и годовалую дочь Джорджины и Криштиану Беллу Эсмеральду.

Джорджина Родригес с детьми Роналду Фото: Getty

Впрочем, фолловеры Родригес снова заметили в ее фото желание похвастаться дорогими вещами.

"Она действительно думает, что демонстрация ее брендов сделает ее более богатой, она выглядит так, будто она так голодна к такому образу жизни и не может контролировать себя. Это печально, честно. Она не богата сердцем", "Криштиану, ты видимо завидуешь Джорджине, брат🙂", — пишут фолловеры мамы двоих.

Напомним, Криштиану Роналду с возлюбленной были замечены на Сардинии.

Также Фокус писал о том, как португальская звезда футбола и его семья живет в Саудовской Аравии.