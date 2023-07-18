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Стиль життя

Джорджина Родрігес показала, як підросли діти Кріштіану Роналду (фото)

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду, наречена роналду, діти роналду, єва та матео, літній відпочинок
Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram | Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

Зіркове сімейство продовжує насолоджуватися літнім відпочинком.

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29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала дітей Кріштіану Роналду. Новими знімками з відпочинку кохана португальського футболіста ділиться у своєму Instagram.

"Краса в очах того, хто дивиться♥️ 🎞️", — написала Джорджина, поділившись свіжими знімками із спадкоємцями Роналду.

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Знаменитість, серед інших фото, показала, як підросли близнюки футболіста від сурогатної матері Єва та Матео, а також їхня спільні донька Алана Мартіна.

Дівчина Кріштіану Роналду показала нові кадри відпочинку

Окрім трьох малюків, зіркова пара виховує первістка футболіста Роналду-молодшого та однорічну доньку Джорджини та Кріштіану Беллу Есмеральду.

Джорджина Родрігес з дітьми Роналду Fullscreen
Джорджина Родрігес з дітьми Роналду
Фото: Getty

Втім, фоловери Родрігес знову помітили в її фото бажання похизуватися дорогими речами.

"Вона дійсно думає, що демонстрація її брендів зробить її більш багатою, вона виглядає так, ніби вона така голодна до такого способу життя і не може контролювати себе. Це сумно, чесно. Вона не багата серцем", "Кріштіану, ти мабуть заздриш Джорджині, брате 🙂", — пишуть фоловери мами двох.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду з коханою були помічені на Сардинії.

Також Фокус писав про те, як португальська зірка футболу та його родина живе у Саудівській Аравії.