Сару Джессику Паркер заметили в аэропорту с мужем (фото)

Звездные супруги выбрали образы в нейтральных тонах для путешествия.

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58-летнюю американскую актрису Сару Джессику Паркер заметили в аэропорту с мужем. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Секс в большом городе" продемонстрировала свой эклектичный стиль, провозя чемодан через аэропорт Джона Кеннеди со своим мужем, 61-летним актером и режиссером Мэтью Бродериком.

Паркер выбрала для выхода серый пиджак и светло-голубую рубашку на пуговицах. Звезда надела серые брюки с подвернутым до середины икры подолом и светло-коричневые замшевые ботильоны на невысоком каблуке. Знаменитость несла дополнительную пару обуви в светло-розовой сумке SJP.

Дополнили будничный образ сумка-кроссовер цвета хаки и темные солнцезащитные очки.

Мэтью также выбрал нейтральные цвета, продемонстрировав светло-коричневую футболку поверх серых джинсов. Муж Сары Джессики Паркер был в синей бейсболке, черной спортивной кофте и очках в темной оправе.

Звездная пара прожила в браке 26 лет. Они являются родителями 20-летнего сына Джеймса и 14-летних дочерей-близняшек Табиты и Мэрион.

Напомним, Сара Джессика Паркер рассказала о романе с Робертом Дауни-младшим.

Также Фокус писал о выходе на публику старшего сына и мужа Сары Джессики Паркер.