20-летний сын Сары Джессики Паркер вышел на публику с отцом (фото)

Наследник звездной пары редко появляется на публике.

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20-летний сын Сары Джессики Паркер вышел на публику с отцом. Об этом пишет Page Six.

Наследник звезды "Секса в большом городе", Джеймс, редко появлялся вместе со своим папой, Мэттью Бродериком.

20-летний юноша улыбался вместе со своим отцом, когда они позировали фотографам на премьере нового фильма Бродерика "Без тяжелых чувств" в Нью-Йорке.

Мэттью Бродерик с сыном Джеймсом Фото: Getty Images

61-летний американский актер и режиссер был в сером костюме, одетом поверх светло-розовой клетчатой рубашки с воротником и малиновым галстуком. Муж Сары Джессики Паркер завершил образ своими фирменными очками в круглой оправе.

Между тем, 20-летний Джеймс был в черном костюме с рубашкой и галстуком. Он продемонстрировал, что имеет чувство стиля от своей матери, надев фиолетовые носки.

Мэттью Бродерик с сыном Джеймсом Фото: Getty Images

В какой-то момент актер мило поправлял галстук Джеймса перед тем, как обнять сына для фото.

58-летняя Джессика Паркер и Мэттью Бродерик также воспитывают 14-летних дочерей Табиту и Мэрион, хотя близнецов на мероприятии не было.

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Напомним, звезда "Секса в большом городе" рассказала о своем романе с Робертом Дауни-младшим.

Также Фокус писал о редком выходе Сары Джессики Паркер в свет в компании мужа и старшего сына.