20-річний син Сари Джессіки Паркер вийшов на публіку з батьком (фото)

Спадкоємець зіркової пари рідко зʼявляється на публіці.

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20-річний син Сари Джессіки Паркер вийшов на публіку з батьком. Про це пише Page Six.

Спадкоємець зірки "Сексу у великому місті", Джеймс, рідко з’являвся разом зі своїм татом, Меттью Бродеріком.

20-річний юнак посміхався разом зі своїм батьком, коли вони позували фотографам на прем’єрі нового фільму Бродеріка "Без важких почуттів" у Нью-Йорку.

Меттью Бродерік із сином Джеймсом Фото: Getty Images

61-річний американський актор та режисер був у сірому костюмі, одягненому поверх світло-рожевої картатої сорочки з коміром та малиновою краваткою. Чоловік Сари Джессіки Паркер завершив образ своїми фірмовими окулярами в круглій оправі.

Тим часом 20-річний Джеймс був у чорному костюмі із сорочкою та краваткою. Він продемонстрував, що має відчуття моди від своєї матері, одягнувши фіолетові шкарпетки.

Меттью Бродерік із сином Джеймсом Фото: Getty Images

В якийсь момент актор мило поправляв краватку Джеймса перед тим, як обійняти сина для фото.

58-річна Джессіка Паркер і Меттью Бродерік також виховують 14-річних доньок Табіту і Меріон, хоча близнюків на заході не було.

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Нагадаємо, зірка "Сексу у великому місті" розповіла про свій роман з Робертом Дауні-молодшим.

Також Фокус писав про рідкісний вихід Сари Джессіки Паркер у світ у компанії чоловіка та старшого сина.