Теннисная звезда Эмма Радукану встречается с сыном миллиардера

Карло Агостинелли – сын американского банкира Роберто Агостинелли и топ-менеджера из Dior.

Related video

Теннисистка Эмма Радукану, стала сенсацией 2021 года, выиграв турнир Большого шлема в одиночном разряде, начав его с квалификации (Открытый чемпионат США 2021). Она сходила на Met Gala, появилась на обложках модных журналов, заключила контракты с модными марками Porsche, British Airways, Tiffany и Dior, и теперь, похоже, завела роман с очень завидным женихом. Об этом пишет Tatler.

В таблоидах появились сообщения о том, что у 20-летней Радукану роман с 22-летним Карло Агостинелли, сыном американского миллиардера.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Слухи ходили уже некоторое время — они набирали обороты в Мехико, куда Радукану ездила в начале этого года, в мае, чтобы посетить круизное шоу Dior 2024 года в качестве посла глобального бренда. Это было первое публичное выступление Радукану после тройной операции на одной лодыжке и обоих запястьях, из-за которых она пропустила уимблдонский теннисный турнир в этом году.

Эмма Радукану и Карло Агостинелли Фото: Instagram emma raducanu

Карло Агостинелли известен благодаря родителям. Его отец – Роберто Агостинелли, бывший банкир Goldman Sachs, который однажды пытался купить футбольный клуб "Ливерпуль". А его мать — Матильда Фавье, глава отдела по связям с общественностью Dior.

Так что, не исключено, что Карло и Эмма познакомились на показе этого модного бренда.

Тем более, что дом моды Dior только что объявил Радукану своим новым международным послом моды и красоты.

В Мексике молодые люди отлично проводили время вместе. После, в середине июня, появились фотографии Радукану возле особняка Агостинелли стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов в Кенсингтоне. Карло нес букет цветов, а потом они вместе уехали на вечеринку на лимузине.

А после Элоиза Агостинелли, сестра-модель Карло, посетившая ежегодную вечеринку Tatler Little Black Book, опубликовала фотографии себя и Радукану в Париже. И Карло явно был там же.

Эмма Радукану и Элоиза Агостинелли Фото: Instagram emma raducanu

Теперь, 12 июля, Радукану сфотографировали с Карло у ресторана Whole Foods в Кенсингтоне. Молодые люди явно отлично проводили время вместе: они шутили и болтали. Но пока они публично не признавались в своих отношениях.

Несмотря на то, что Эмма Радукану не играла в этом году на Уимблдоне, и уже давно не выходила на корт, она по-прежнему является самой высокооплачиваемой звездой британского тенниса, зарабатывая примерно 134 000 фунтов стерлингов за одну неделю от спонсорских сделок, а это означает, что после Уимблдона она получила 402 000 фунтов стерлингов.

Эмма Радукану на теннисном корте

Напомним, ранее сын королевы Камиллы, Том Паркер-Боулз, известный кулинарный критик и автор книг, рассказал о том, в какие заведения ходят очень богатые люди и что они там заказывают.