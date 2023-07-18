Тенісна зірка Емма Радукану зустрічається із сином мільярдера

Карло Агостінеллі — син американського банкіра Роберто Агостінеллі і топ-менеджера з Dior.

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Тенісистка Емма Радукану, стала сенсацією 2021 року, вигравши турнір Великого шолома в одиночному розряді, почавши його з кваліфікації (Відкритий чемпіонат США 2021). Вона сходила на Met Gala, з'явилася на обкладинках модних журналів, уклала контракти з модними марками Porsche, British Airways, Tiffany і Dior, і тепер, схоже, завела роман із дуже завидним нареченим. Про це пише Tatler.

У таблоїдах з'явилися повідомлення про те, що у 20-річної Радукану роман із 22-річним Карло Агостінеллі, сином американського мільярдера.

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Чутки ходили вже деякий час — вони набирали обертів у Мехіко, куди Радукану їздила на початку цього року, у травні, щоб відвідати круїзне шоу Dior 2024 року як посол глобального бренду. Це був перший публічний виступ Радукану після потрійної операції на одній щиколотці й обох зап'ястях, через які вона пропустила вімблдонський тенісний турнір цього року.

Емма Радукану і Карло Агостінеллі Фото: Instagram emma raducanu

Карло Агостінеллі відомий завдяки батькам. Його батько — Роберто Агостінеллі, колишній банкір Goldman Sachs, який одного разу намагався купити футбольний клуб "Ліверпуль". А його мати — Матільда Фав'є, голова відділу зі зв'язків із громадськістю Dior.

Тож, не виключено, що Карло і Емма познайомилися на показі цього модного бренду.

Тим паче, що будинок моди Dior щойно оголосив Радукану своїм новим міжнародним послом моди і краси.

У Мексиці молоді люди чудово проводили час разом. Потім, у середині червня, з'явилися фотографії Радукану біля особняка Агостінеллі вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів у Кенсингтоні. Карло ніс букет квітів, а потім вони разом поїхали на вечірку на лімузині.

А після Елоїза Агостінеллі, сестра-модель Карло, яка відвідала щорічну вечірку Tatler Little Black Book, опублікувала фотографії себе і Радукану в Парижі. І Карло явно був там же.

Емма Радукану та Елоїза Агостінеллі Фото: Instagram emma raducanu

Тепер, 12 липня, Радукану сфотографували з Карло біля ресторану Whole Foods у Кенсінгтоні. Молоді люди явно відмінно проводили час разом: вони жартували і базікали. Але поки вони публічно не зізнавалися у своїх стосунках.

Попри те, що Емма Радукану не грала цього року на Вімблдоні, і вже давно не виходила на корт, вона, як і раніше, є найбільш високооплачуваною зіркою британського тенісу, заробляючи приблизно 134 000 фунтів стерлінгів за один тиждень від спонсорських угод, а це означає, що після Вімблдону вона отримала 402 000 фунтів стерлінгів.

Емма Радукану на тенісному корті

Нагадаємо, раніше син королеви Камілли, Том Паркер-Боулз, відомий кулінарний критик і автор книжок, розповів про те, в які заклади ходять дуже багаті люди і що вони там замовляють.