Ариану Гранде впервые заметили после новостей о разводе (фото)

Знаменитость посетила модный бутик в столице Великобритании.

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30-летнюю американскую певицу Ариану Гранде впервые заметили на публике после новостей о разводе с риелтором Далтоном Гомесом. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены посетила бутик Loewe на Бонд-стрит в Лондоне со своей коллегой по фильму "Злая" Синтией Эриво.

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Гранде выбрала для выхода уютный бледно-розовый кардиган и свободные светлые джинсы, покидая бутик модного бренда с холодным кофе в руках. Певица и актриса прикрыла свои окрашенные волосы кепкой Wimbledon.

Ариана Гранде в Лондоне

Ариана Гранде и агент по продаже элитной недвижимости Далтон Гомес обнародовали свои отношения еще в 2020 году, а в следующем году, в мае 2021, во время частной церемонии в доме Гранде в Монтесито сказали друг другу "Да".

Ариана Гранде и Далтон Гомес Фото: Instagram arianagrande

В июле 2023 года стало известно, что звездная пара не смогла "выжить в постковидном мире". Певица часто путешествует в связи со своей работой, а Гомес должен находиться в Лос-Анджелесе.

Напомним, Ариана Гранде и Далтон Гомес решили развестись после двух лет официального брака.

Также Фокус писал об ответе Арианы Гранде на замечания критиков относительно ее изможденного вида.