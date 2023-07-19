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Стиль життя

Аріану Гранде вперше помітили після новин про розлучення (фото)

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Фото: arianagrande | Аріана Гранде

Знаменитість відвідала модний бутик у столиці Великобританії.

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30-річну американську співачку Аріану Гранде вперше помітили на публіці після новин про розлучення з рієлтором Далтоном Гомесом. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени відвідала бутик Loewe на Бонд-стріт у Лондоні зі своєю колегою по фільму "Зла" Синтією Еріво.

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Гранде обрала для виходу затишний блідо-рожевий кардиган і вільні світлі джинси, покидаючи бутик модного бренду із холодною кавою в руках. Співачка та акторка прикрила своє фарбоване волосся кепкою Wimbledon.

Аріана Гранде у Лондоні

Аріана Гранде та агент з продажу елітної нерухомості Далтон Гомес оприлюднили свої стосунки ще у 2020 році, а наступного року, у травні 2021 року, під час приватньої церемонії в будинку Гранде в Монтесіто сказали одне одному "Так".

Аріана Гранде та Далтон Гомес Fullscreen
Аріана Гранде та Далтон Гомес
Фото: Instagram arianagrande

У липні 2023 стало відомо, що зіркова пара не змогла "вижити в постковідному світі". Співачка часто подорожує у звʼязку зі своєю роботою, а Гомес повинен постійно перебувати у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, Аріана Гранде та Далтон Гомес вирішили розлучитися після двох років офіційного шлюбу.

Також Фокус писав про відповідь Аріани Гранде на зауваження критиків щодо її виснаженого вигляду.