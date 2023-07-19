Три платья, бриллианты и кроссовки: Барбара Палвин показала фото со своей свадьбы в Венгрии

Ангел Victoria’s Secret и звезда фильма "Жена астронавта" устроили романтическую церемонию в городке возле Будапешта.

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Модель Барбара Палвин и актер Дилан Спраус поженились на минувших выходных. Пара связала себя узами брака 15 июля в родной стране модели – Венгрии, в имении ее родителей под названием Harlekin Birtok. И наконец Барбара показала первые фото с мероприятия, пишет Vogue.

Осенью Барбара и Дилан планируют отпраздновать большую свадьбу в Калифорнии. "Прошедшие выходные" должны были стать интимным событием. Но в итоге у нас было 115 гостей, потому что есть много людей, о которых мы заботимся, и мы хотели, чтобы они все были там", — призналась модель.

Свадьба Барбары Палвин и Дилана Спрауса

Барбара и Дилан впервые встретились около шести лет назад, когда она прошла мимо него без очереди на светское мероприятие. Они шутливо повздорили, несколько месяцев переписывались, а потом встретились на свидании. Но произошло это только через полгода.

Их первое свидание прошло в Китае, где Дилан тогда был на съемках.

К январю 2019 года они жили вместе. "Два червяка официально в Большом Яблоке", — подписала ангел Victoria’s Secret селфи себя и своего парня в их новой квартире в Нью-Йорке.

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Свадьба Барбары Палвин и Дилана Спрауса

Пара обручилась в сентябре прошлого года во время похода с друзьями в Калифорнии. Они остановились в месте, где можно увидеть выдр, любимое животное Барбары.

"Это было очень романтично. У меня были подозрения, что он готовит что-то подобное. Потому что он упаковал рубашку, которая была слишком хороша для кемпинга", — шутит Барбара.

Они сразу решили сыграть свадьбу в имении родителей Барбары, потому что там часто проходят подобные мероприятия. А организовать все помогла ее сестра Анита.

"Мне сказали, что моя единственная работа — прийти и произнести правильное имя", — пошутил Дилан.

Свадьба Барбары Палвин и Дилана Спрауса

Барбара также тщательно продумала каждый аспект своего свадебного гардероба, желая надеть на церемонию что-то вневременное и классическое. Вивьен Вествуд послужила ее отправной точкой, и в конце концов она остановилась на индивидуальном дизайне без бретелек от британского модного дома. Что касается свадебных украшений, то это были колье и серьги от Tiffany & Co.

Для второго платья Барбара хотела создать образ, в котором чувствовалась бы молодость и веселье, и в котором она могла бы танцевать всю ночь напролет. С этой целью она выбрала наряд от Philosophy di Lorenzo Serafini.

"Это был лучший выбор. В этом платье я почувствовала себя современной принцессой", — говорит Барбара.

"Существует также венгерская традиция, согласно которой вы должны носить красное платье после полуночи — это называется menyecske ruha", — поясняет невеста выбор третьего платья. Это был наряд от бренда Меро. И к нему она надела кроссовки, чтобы было удобнее танцевать.

Тем временем все подружки невесты были одеты в прохладные пастельные тона. Невеста просто предложила палитру, так что все оделись, как им было удобно и комфортно.

Свадьба Барбары Палвин и Дилана Спрауса

Пара обменялась клятвами в церкви в Альбертирсе, где 34 года назад поженились родители Барбары. За церковной службой последовала гражданская церемония, которая состоялась на маленьком острове в заповеднике, принадлежащем родителям Барбары.

"Погода была идеальной, дул небольшой прохладный ветерок. Это был прекрасный момент, который мы никогда не забудем", — говорит Барбара, а Дилан добавляет, что они сначала смеялись на церемонии, а потом растрогались и расплакались.

Напомним, ранее Фокус писал об истории любви Барбары Палвин и Дилана Спрауса.