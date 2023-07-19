Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в облегающем платье (фото)

Знаменитость посетила мероприятие в Испании.

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48-летняя американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в приталенном трендовом платье. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" выбрала розовое платье миди, следуя тренду на Barbiecore, во время визита на мероприятие в Марбелье, Испания. Поскольку в июле 2023 года запланирована премьера фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом, розовый цвет становится все более актуальным.

Свой рост Лонгория подчеркнула босоножками с золотой деталью на каблуке. Она добавила минимум украшений, демонстрируя золотые браслеты и многослойные ожерелья.

Волосы знаменитости, которая проводит отпуск в Испании с мужем и сыном, были распущены. Актриса сделала вечерний макияж.

Ева Лонгория замужем за мексиканским бизнесменом Хосе Бастоном с 2016 года. Звездная пара воспитывает сына Сантьяго, которого Ева время от времени показывает в своих соцсетях.

Ева Лонгория с сыном Фото: Instagram @evalongoria

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Напомним, Ева Лонгория отдыхает в Испании с мужем и сыном.

Также Фокус писал о самом трендовом купальнике на лето 2023, который накануне продемонстрировала Ева Лонгория.