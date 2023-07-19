Єва Лонгорія продемонструвала фігуру в приталеній сукні (фото)

Знаменитість відвідала захід в Іспанії.

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48-річна американська акторка Єва Лонгорія продемонструвала фігуру в приталеній трендовій сукні. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" обрала рожеву сукню міді, наслідуючи тренд на Barbiecore, під час візиту на захід у Марбельї, Іспанія. Оскільки у липні 2023 запланована премʼєра фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом, рожевий колір стає все більш актуальним.

Свій зріст Лонгорія підкреслила босоніжками із золотою деталлю на підборах. Вона додала мінімум прикрас, демонструючи золоті браслети та багатошарові намиста.

Волосся знаменитості, яка проводить відпустку в Іспанії з чоловіком та сином, було розпущене. Акторка зробила вечірній макіяж.

Єва Лонгорія одружена з мексиканським бізнесменом Хосе Бастоном з 2016 року. Зіркова пара виховує сина Сантьяго, якого Єва час від часу показує у своїх соцмережах.

Єва Лонгорія із сином Фото: Instagram @evalongoria

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Нагадаємо, Єва Лонгорія відпочиває в Іспанії з чоловіком та сином.

Також Фокус писав про найтрендовіший купальник на літо 2023, який напередодні продемонструвала Єва Лонгорія.