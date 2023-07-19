Король Испании показал милые снимки с Кейт Миддлтон и ее детьми

Король впервые с 2008 года посетил Уимблдон, чтобы увидеть победу испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

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Король Испании Фелипе (или Филипп) поделился закулисными фотографиями Уимблдона, в том числе, редким снимком Кейт Миддлтон. Об этом пишет Town And Country.

Принцесса Уэльская изображена аплодирующей вместе с принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Снимок семьи принца Уэльского, опубликованного королем Испании Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

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Король Испании был одним из многих высокопоставленных гостей, присутствовавших на мужском финале Уимблдона, и он сидел в королевской ложе вместе с Кейт Миддлтон, принцем Уильямом, принцессой Шарлоттой, принцем Джорджем, Дэниелом Крейгом, Рэйчел Вайс и многими другими.

Королевская ложа на Уимблдоне Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Король Испании на Уимблдоне Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Он специально приехал, чтобы поддержать с трибун испанского теннисиста Карлоса Алькараса, который одержал победу в захватывающем пятисетовом матче против Новака Джоковича.

После матча Алькарас сказал в своей победной речи: "Играть перед королевской семьей — это особенное событие. Король Фелипе, я очень горжусь тем, что вы здесь, и вы поддерживаете меня".

Король Испании и Карлос Алькарас Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Король Испании и Виндзоры имеют общего родственника. Все они – потомки королевы Великобритании Виктории и короля Греции Георга I. Так что встреча на Уимблдоне была еще и семейной.

В последний раз король Испании посещал Уимблдон в 2008 году, когда Рафаэль Надаль впервые выиграл знаменитый турнир.

В прошлом году, после того как Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат США 2022 года, король принял юную теннисную звезду во дворце Сарсуэла.

Напомним, победа Карлоса Алькараса прервала беспроигрышную серию Новака Джоковича на Уимблдоне, которая растянулась на шесть лет.

Семикратный победитель турнира проиграл 20-летнему испанцу, который дошел до финала впервые.

Джокович разбил ракетку после очередной проигранной подачи, за что трибуны его освистали. Но после поражения взял себя в руки и заявил, что Алькарас "совершенный игрок".

Сам Алькарас еще в 12 лет заявлял, что его цель – победить на Уимблдоне и Ролан Гаррос. Его отец тоже мог стать профессиональным теннисистом, но ему не хватило денег на переезд в Барселону, так что он воспитал спортсмена из своего сына, подарив ему ракету на 4-летие.

На мужской финал Уимблдона собралось рекордное количество селебрити. Фокус писал, кто помимо принца и принцессы Уэльских наблюдал за поединком. Среди звезд был и актер Брэд Питт.