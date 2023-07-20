Брэд Питт ответил Анджелине Джоли на публичное унижение

Череда взаимных обвинений между бывшими супругами нарастает, как снежный ком. В окружении Питта утверждают, что Джоли пошла на сделку с компанией, которая связана с российским олигархом Юрием Шетлером.

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Публичная война между голливудскими тяжеловесами и бывшими супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом продолжается. На сей раз камень преткновения – Шато Мираваль. Château Miraval — это виноградник в Провансе, на юге Франции, который находился в совместном владении пары и с тех пор стал центром их громкого противостояния. Питт обвиняет Джоли в том, что она пытается прибрать все к рукам, пишет The Blast.

"Джоли и Nouvel были обязаны не продавать долю в частном семейном доме и винном бизнесе без согласия (Брэда). Тем не менее они сделали это тайно, путем предполагаемой продажи Tenute del Mondo, организации, контролируемой российским олигархом Юрием Шетлером. С тех пор ответчики пытались враждебно завладеть бизнесом", — говорится в заявлении.

В свою очередь Джоли ответила, что "действия Брэда легкомысленны, злонамеренны и являются частью проблемной модели".

"Утверждения Питта о том, что у него и мисс Джоли был секретный, неписаный, негласный договор о праве согласия на продажу их доли в собственности, прямо противоречат письменным документам", – гласит иск, поданный бывшей инвестиционной компанией Джоли Nouvel.

Питта также обвинили в том, что он потратил миллионы долларов на тщеславные проекты на винограднике, включая строительство студии звукозаписи и ремонт бассейна.

Адвокаты Джоли раскритиковали актера за то, что он называл себя виноделом, вместо этого заявив, что он "торгует иллюзиями, а не грязью и виноградом".

По данным FT, в 2022 году бренд розового вина, созданный Питтом и Джоли с помощью винодела Марка Перрена, принес более 16 миллионов долларов прибыли. После того как пара развелась в 2016 году, Питт якобы "разработал до сих пор успешный план по захвату фактического контроля над Château Miraval", заявили адвокаты Nouve в исковом суде Калифорнии.

Ранее Фокус писал, что на поверхность всплыли новые детали развода Питта и Джоли.