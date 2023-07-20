Бред Пітт відповів Анджеліні Джолі на публічне приниження

Низка взаємних звинувачень між колишнім подружжям наростає, як снігова куля. В оточенні Пітта стверджують, що Джолі пішла на угоду з компанією, яка пов'язана з російським олігархом Юрієм Шетлером.

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Публічна війна між голлівудськими важковаговиками і колишнім подружжям Анджеліною Джолі та Бредом Піттом триває. Цього разу камінь спотикання — Шато Міраваль. Château Miraval — це виноградник у Провансі, на півдні Франції, який перебував у спільному володінні пари і відтоді став центром їхнього гучного протистояння. Пітт звинувачує Джолі в тому, що вона намагається прибрати все до рук, пише The Blast.

"Джолі і Nouvel були зобов'язані не продавати частку в приватному сімейному будинку і винному бізнесі без згоди (Бреда). Проте вони зробили це таємно, шляхом передбачуваного продажу Tenute del Mondo, організації, контрольованої російським олігархом Юрієм Шетлером. Відтоді відповідачі намагалися вороже заволодіти бізнесом", — йдеться в заяві.

Зі свого боку Джолі відповіла, що "дії Бреда легковажні, зловмисні і є частиною проблемної моделі".

"Твердження Пітта про те, що у нього і міс Джолі був секретний, неписаний, негласний договір про право згоди на продаж їхньої частки у власності, прямо суперечать письмовим документам", — свідчить позов, поданий колишньою інвестиційною компанією Джолі Nouvel.

Пітта також звинуватили в тому, що він витратив мільйони доларів на марнославні проєкти на винограднику, включно з будівництвом студії звукозапису і ремонтом басейну.

Адвокати Джолі розкритикували актора за те, що він називав себе виноробом, натомість заявивши, що він "торгує ілюзіями, а не брудом і виноградом".

За даними FT, 2022 року бренд рожевого вина, створений Піттом і Джолі за допомогою винороба Марка Перрена, приніс понад 16 мільйонів доларів прибутку. Після того як пара розлучилася 2016 року, Пітт нібито "розробив досі успішний план із захоплення фактичного контролю над Château Miraval", заявили адвокати Nouve у позовному суді Каліфорнії.

Раніше Фокус писав, що на поверхню спливли нові деталі розлучення Пітта і Джолі.