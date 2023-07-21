Берегите зрение. Топ-5 самых вредных продуктов для здоровья глаз

Забота о глазах очень важна, особенно в сегодняшнюю цифровую эпоху, когда большинство людей часами смотрят в экраны. Поэтому нужно исключить продукты, которые плохо влияют на ваше зрение.

Related video

Не только количество времени, проведенного перед экраном, может повлиять на здоровье глаз, но и то, что вы едите, также играет значительную роль. Хотя существует множество продуктов, способствующих хорошему здоровью глаз, есть и такие, которые могут принести больше вреда, чем пользы. Об этом пишет Healthier Steps.

Обработанные продукты

Эти продукты часто содержат большое количество сахара, соли, вредных жиров и добавок, таких как искусственные красители и ароматизаторы.

Одним из основных компонентов, содержащихся во многих обработанных пищевых продуктах, является сахар. Высокое потребление добавленных сахаров связано с высоким риском развития катаракты — помутнения естественного хрусталика глаза, которое может вызвать помутнение зрения или даже слепоту.

Обработанные пищевые продукты содержат избыток натрия, который может вызывать задержку жидкости и повышение артериального давления, что приводит к повышению внутриглазного давления (ВГД). Высокое внутриглазное давление является основным фактором риска глаукомы.

Более того, соль обезвоживает организм, вытягивая воду из клеток, в том числе из глаз. Это может усугубить симптомы синдрома сухого глаза, такие как покраснение, раздражение и нечеткость зрения.

Сладкие напитки

Фото: Pixabay

Газированные напитки содержат много сахара, который может вызывать скачки уровня сахара в крови, что приводит к воспалению во всем организме, включая ткани глаз. Воспаление может привести к отеку и помутнению роговицы, что затрудняет прохождение света. Это вызывает затуманивание зрения. Воспаление также может повредить сетчатку, в следствии чего зрение может искажаться или полностью исчезать.

Высокий уровень сахара в крови также может вызывать диабетическую ринопатию у людей с диабетом. Это происходит, когда слишком высокий уровень сахара в крови повреждает тонкие крошечные кровеносные сосуды сетчатки, что приводит к кровотечению и рубцам внутри глаза.

Кроме того, высокий уровень сахара в крови может привести к возрастной макулярной дегенерации (ВМД), основной причине потери зрения у взрослых старше 50 лет.

Жареная пища

Фото: Getty Images

Некоторые масла при высоких температурах выделяют вредные свободные радикалы, которые могут вызвать окислительный стресс в организме. Этот окислительный стресс может повредить клетки по всему телу, в том числе клетки сетчатки — светочувствительной ткани, расположенной в задней части глаза и отвечающей за передачу визуальной информации в мозг.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Кроме того, когда вы жарите такие продукты, как курица или картофель фри, в горячем масле при высоких температурах, они выделяют акриламид и другие вредные химические вещества, которые со временем могут повлиять на ваше зрение.

Эти химические вещества повышают уровень свободных радикалов, которые повреждают клетки сетчатки, отвечающие за обнаружение света и передачу визуальной информации в мозг.

Исследования показали, что люди, которые потребляют большое количество жареной пищи, имеют более высокий риск развития возрастной дегенерации желтого пятна (AMD) и других проблем со зрением.

Алкоголь

Фото: Getty Images

Общеизвестно, что употребление алкоголя может привести к ряду негативных последствий для здоровья. Однако многие не знают о потенциально вредном воздействии алкоголя на глаза. Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать ряд проблем со зрением, в том числе:

Синдром сухого глаза. Это состояние, при котором в глазах недостаточно смазки и влаги, что приводит к дискомфорту, раздражению и воспалению. Употребление алкоголя может усугубить это состояние, вызывая обезвоживание всего тела, включая слезные протоки в глазах.

Красные глаза. Основная причина, по которой алкоголь вызывает покраснение глаз, связана с его способностью расширять кровеносные сосуды в организме. Более того, повышенное кровяное давление сопровождается усилением кровотока, из-за чего белки глаз кажутся красноватыми или розоватыми.

Нечеткое зрение. Алкоголь влияет на то, как ваш мозг обрабатывает визуальную информацию, замедляя время вашей реакции и ухудшая способность фокусироваться на объектах. Это может привести к затруднениям при чтении и нечеткому зрению, особенно в условиях слабого освещения.

Повышенный риск глазных инфекций. Употребление алкоголя связано с несколькими типами глазных инфекций, включая конъюнктивит, язвы роговицы и кератит.

Кофеин

Кофеин является стимулятором, и его избыток может увеличить приток крови ко всему телу, в том числе к глазам. Этот увеличенный кровоток может привести к более высокому внутриглазному давлению (ВГД), которое оказывает давление на зрительный нерв и может в конечном итоге привести к повреждению глаз или даже к слепоте.

Напомним, какие продукты ни в коем случае нельзя есть на ужин, если вы хотите похудеть.

Ранее Фокус писал о том, что смородина невероятна полезна для ваших глаз, кожи и для здоровья в целом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.