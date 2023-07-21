"Это не о милосердии": Кондратюк объяснил, почему не простит долг Козловскому (видео)

Конфликт между продюсером Игорем Кондратюком и певцом Виталием Козловским длится более десяти лет.

Related video

Украинский продюсер Игорь Кондратюк заявил, что никогда не простит своего бывшего подопечного, певца Виталия Козловского. Об этом он сообщил в интервью блогеру и радиоведущему Славе Демину.

"Если моя жизнь закончится, я ему прощу. Думаю, что он должен как мужчина заплатить то, что он должен. Вся история. Со мной было бы то же самое. Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы они относились ко мне. Видит бог, некоторые из тех, кто побеждал в "Шансе" сейчас мне должны больше, чем должен Козловский. Но он единственный, у кого не хватило мозгов сделать это по-человечески. Поэтому он и виноват", — пояснил Игорь Кондратюк.

По его словам, он не будет аннулировать суды, ведь "это не о милосердии, это другие история, она длилась во времени. Он сознательно нарушал закон, и он за это был наказан судами".

Также продюсер рассказал, что никак не отреагировал на то, что Виталий Козловский пошел служить, ведь жизнь певца его не интересует. Зато Кондратюку интересно, выполнит ли Козловский решение суда и заплатит свой долг.

Отметим, что конфликт между продюсером и певцом продолжается с 2012 года. Тогда Виталий Козловский решил разорвать контракт со своим продюсером. После этого Кондратюк запретил ему исполнять песни, которые были созданы во время сотрудничества, певца не пускали в студии звукозаписи и радиостанции. Также Кондратюк подал в суд и выиграл его. В частности, Козловский должен ему миллионы, однако не отдает.

Напомним, продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал Потапа и Руслана Ханумака за их "военные" песни.

Тем временем певец Виталий Козловский завершил прохождение программы боевой подготовки на полигоне в Киевской области и принял присягу на верность Украине.