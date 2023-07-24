Джонни Деппа нашли без сознания в номере отеля, – СМИ (фото)

В прессе циркулируют уже несколько версий случившегося – от передозировки наркотиками до попытки суицида.

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60-летний американский певец и актер Джонни Депп был найден в номере отеля в Будапеште (Венгрия) без сознания. Тревогу подняли участники коллектива The Hollywood Vampires, когда не смогли с ним связаться. Концерт в городе, который должен был состояться на спортивной арене имени Паппа Ласло, был отменен фактически в последний момент, и только теперь стало известно, что причиной этого послужило самочувствие Деппа, пишет Daily News Hungary.

"Все было готово, сцена готова, закулисная команда была готова к вечеринке. Мне даже в голову не приходило, что могут быть проблемы, тем более что участники группы сделали звуковую настройку, запланированную на полдень. Никто больше не думал о том, что Джонни Депп не принимал участия, его микрофон был настроен сотрудником, но это не редкость для таких звезд. Все, что мы слышали, это то, что Депп был перевозбужден, он даже не мог выйти из отеля. Мы также слышали, что они вызвали врача, чтобы узнать, не было ли с ним чего-то большего, чем просто переутомление", – рассказал журналистам швейцар отеля.

Анонсированный в Будапеште концерт не состоялся

Актера срочно доставили в больницу, где врачи оценили его состояние как стабильное.

В СМИ тут же поползли слухи о том, что Джонни, который на фоне скандального развода и судебных тяжб с бывшей женой Эмбер Херд пристрастился к наркотикам и выпивке, мог потерять сознание от передозировки. Некоторые журналисты не исключают, что имела место и попытка самоубийства, поскольку актер страдал от депрессии.

Представители звезды никак не прокомментировали случившееся.

Позже группа отменила концерт и в Словакии в связи с "неподходящими условиями". На странице группы в Instagram стоят анонсы концертов, которые должны были состояться в Польше и Германии. Об их отмене не сообщалось.

Ранее Фокус писал, что Джонни Депп нарисовал свой портрет, в котором отобразил боль последних пяти лет жизни.