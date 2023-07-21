Джонни Депп написал автопортрет, показав боль и страдания на протяжении пяти лет (фото)

Актер нарисовал портрет в 2021 году. Он намерен и в дальнейшем рисовать себя, экспериментируя с ракурсами и светом.

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60-летний голливудский актер Джонни Депп представил автопортрет, на котором отобразил пять мучительных лет судебных тяжб со своей бывшей женой Эмбер Херд. Фото его работы опубликовано, в том числе, и на странице звезды в соцсети.

"Если произведение находит отклик хотя бы у одного человека, у этого искусства есть цель. Сегодня @JohnnyDepp представляет "Пять", ограниченное по времени издание, доступное в течение 13 дней, что является важным для него числом. В интимном интервью он рассказывает историю создания этой работы как средства творческого исцеления", – говорится в подписи к снимку.​⁠

⁠По словам Деппа, картина стоимостью 1950 фунтов стерлингов (92 тыс. грн), отдает дань уважения фотографии, сделанной для Christian Dior Parfums в 2015 году.

Автопортрет Джонни Деппа Фото: Castle Fine Art

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Она была использована, чтобы объявить Деппа лицом Dior Sauvage в съемке под руководством французского креативного директора Жана-Батиста Мондино.

Джонни выбрал именно этот образ в честь Dior и лояльности, которую они всегда проявляли к нему. Рассказывая, что история является произведением искусства, актер сказал:

"Я сделал это у Ральфа Стедмана в его студии примерно в 2021 году. Этот автопортрет. Он создавался в то время, скажем так, темное, немного запутанное. Я посмотрел на это, и я не знаю, почему. Я думал, что ему нужно что-то еще, ему нужна дополнительная информация. Когда я почувствовал необходимость написать в основном обратный отсчет лет. По сути, я просто написал там "Пять", потому что я как раз собирался вступить в пятый год безумия. Эталонный арт — это фотосессия от Dior. Все это время, как бы ни было больно, Dior придерживался своего мнения, и это было невероятно".

В дальнейшем Депп собирается проводить время, сидя перед зеркалом и рисуя себя, экспериментируя с разным освещением и углами.

В декабре адвокаты Деппа, Бенджамин Чу и Камилла Васкес, заявили, что актер рад, что "мучительная глава" закончилась после того, как они обсудили сделку, по которой страховая компания Херд выплатит Деппу миллион долларов.

Отметим, что рисование стало одним из серьезных источников дохода для актера, когда от него отвернулись киностудии из-за судебных разборок с Херд. Продав их, он заработал миллионы долларов.

Ранее Фокус писал, что Депп сумел вернуть себе свою недвижимость в Западном Голливуде и взял кредит в 10 млн долларов для ремонта одного из особняков.