Джонні Депп написав автопортрет, показавши біль і страждання протягом п'яти років (фото)

Актор намалював портрет у 2021 році. Він має намір і надалі малювати себе, експериментуючи з ракурсами та світлом.

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60-річний голлівудський актор Джонні Депп представив автопортрет, на якому відобразив п'ять болісних років судових позовів зі своєю колишньою дружиною Ембер Герд. Фото його роботи опубліковано, зокрема, і на сторінці зірки в соцмережі.

"Якщо твір знаходить відгук хоча б в однієї людини, у цього мистецтва є мета. Сьогодні @JohnnyDepp представляє "П'ять", обмежене за часом видання, доступне протягом 13 днів, що є важливим для нього числом. В інтимному інтерв'ю він розповідає історію створення цієї роботи як засобу творчого зцілення", — йдеться у підписі до знімка.

За словами Деппа, картина вартістю 1950 фунтів стерлінгів (92 тис. грн), віддає данину поваги фотографії, зробленій для Christian Dior Parfums 2015 року.

Автопортрет Джонні Деппа Фото: Castle Fine Art

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Її використали, щоб оголосити Деппа обличчям Dior Sauvage у зйомці під керівництвом французького креативного директора Жана-Батиста Мондіно.

Джонні обрав саме цей образ на честь Dior і лояльності, яку вони завжди виявляли до нього. Розповідаючи, що історія є витвором мистецтва, актор сказав:

"Я зробив це у Ральфа Стедмана в його студії приблизно 2021 року. Цей автопортрет. Він створювався в той час, скажімо так, темний, трохи заплутаний. Я подивився на це, і я не знаю, чому. Я думав, що йому потрібно щось іще, йому потрібна додаткова інформація. Коли я відчув необхідність написати в основному зворотний відлік років. По суті, я просто написав там "П'ять", тому що я якраз збирався вступити в п'ятий рік божевілля. Еталонний арт — це фотосесія від Dior. Весь цей час, як би не було боляче, Dior дотримувався своєї думки, і це було неймовірно".

Надалі Депп збирається проводити час, сидячи перед дзеркалом і малюючи себе, експериментуючи з різним освітленням і кутами.

У грудні адвокати Деппа, Бенджамін Чу і Камілла Васкес, заявили, що актор радий, що "болісний розділ" закінчився після того, як вони обговорили угоду, за якою страхова компанія Герд виплатить Деппу мільйон доларів.

Зазначимо, що малювання стало одним із серйозних джерел прибутку для актора, коли від нього відвернулися кіностудії через судові розбірки з Герд. Продавши їх, він заробив мільйони доларів.

Раніше Фокус писав, що Депп зумів повернути собі свою нерухомість у Західному Голлівуді і взяв кредит у 10 млн доларів для ремонту одного з маєтків .