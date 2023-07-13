Джонні Депп узяв кредит на 10 млн доларів, щоб відремонтувати свій замок у Голлівуді

Маєток актор купив ще 1995 року. Відтоді будинок став непридатним, а сад заріс.

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Актор Джонні Депп, схоже, витратив усі свої грандіозні статки в 650 мільйонів доларів на судові тяжби з колишньою дружиною Ембер Герд. Журналісти з'ясували, що він був змушений взяти кредит на 10 мільйонів доларів, щоб відремонтувати свій замок у Західному Голлівуді. Про це пише Daily Mail.

Екстравагантний маєток Депп придбав 1995 року за 2,15 мільйона доларів. Але він там не жив, надаючи перевагу своєму приватному острову Літтл-Голлс-Понд-Кей на Багамах. І замок став непридатним. На фото видно, що сад заріс, дах провалився і будівля загалом має непридатний для життя і дуже старий вигляд. Він нагадує замок, де жив персонаж Деппа Едвард Руки-ножиці у фільмі 1990 року.

Відомо, що в замку вісім спалень і десять ванних кімнат. Замок був спроектований 1931 року і побудований за шість років Херсі Муді Карсон, ексцентричною колишньою шкільною вчителькою з Луїзіани, яка розбагатіла завдяки своїм чоловікам. Вона не шкодувала грошей на особняк, але в підсумку збанкрутувала і продала його танцюристу бурлеску, який перетворив його на пансіон.

Замок Джонні Деппа в Голлівуді

Протягом багатьох років ходили чутки, що замок був моторошною резиденцією голлівудської легенди Бели Лугоші, відомого своєю роллю графа Дракули, але це була міська легенда.

У 1950-х це місце займала права рука мільярдера Говарда Г'юза Ноа Дітріх, а потім продюсер Дайани Росс — Беррі Горді, який влаштовував тут шикарні вечірки.

Депп купив замок у голлівудського адвоката Марвіна Мітчелсона, чиїм клієнтом, серед інших, був Тоні Кертіс. Адвокат збанкрутував, тож замок дістався Деппу задешево.

Кредит на ремонт 60-річний актор взяв минулого року. Його заробіток значно знизився після жорстокої судової тяганини з колишньою дружиною Ембер Герд, і він заробив лише 3 мільйони доларів за свій останній фільм.

У березні 2022 року він був змушений узяти восьмизначний житловий кредит у City National Bank, який прозвали "зірковим банком" за його вигідні кредитні угоди із селебріті.

Наразі Депп перебуває в Європі, в турі з Hollywood Vampires, групою, яку він створив разом з Елісом Купером і Джо Перрі. Вони грали в Лондоні в понеділок і зараз прямують до Чехії.

Джонні Депп на концерті Фото: Getty

Раніше він наніс несподіваний візит до будинку дитинства валлійського поета Ділана Томаса після виступу в другому місті Уельсу, Суонсі.

Відомо, що Джонні Депп впав у немилість у голлівудських продюсерів, після того, як колишня дружина Ембер Герд звинуватила його в домашньому насильстві. Кульмінацією став судовий процес над колишньою парою минулого року. Депп виграв справу, але його фінансове становище явно похитнулося.

Його прибрали з франшизи "Пірати Карибського моря" і "Фантастичні тварини". Він практично перестав зніматися. Його останнім фільмом стала історична драма "Жанна Дюбаррі", прем'єра якої відбулася на Каннському кінофестивалі, але колишніх багатомільйонних гонорарів Деппу вже не бачити. Для порівняння, за роль Джека Горобця він отримав 60 мільйонів, а за роль у "Дюбаррі" — лише три.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, на що Джонні Депп витратив свої величезні статки в 650 мільйонів доларів. Він купував розкішні автомобілі, будинки, предмети мистецтва і подорожував виключно на приватному літаку. Він купив Gulfstream GV за 14 мільйонів доларів і витрачав по 200 тисяч на паливо і зарплати екіпажу. На місяць Депп витрачав по 2 мільйони доларів та ігнорував усі заклики його менеджера зменшити витрати. 75 мільйонів доларів було витрачено на купівлю та обслуговування 14 будинків, включно з французьким замком, п'ятьма пентхаусами в Лос-Анджелесі та островом на Багамах. Також у Деппа була яхта, але він продав її письменниці Джоан Роулінг.