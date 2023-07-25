25 июля 2023 года: мучеников Прокла и Илария — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя делать ремонт, убирать и стирать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Прокла и Илария. Они были племянником и дядей. Их подвергли страшным пыткам за веру в Христа (бег за колесницей, привязывание к столбу, тюрьма и обезглавливание), но до самой смерти мученики были верны Господу.
Что нельзя делать 25 июля:
- делать ремонт;
- убирать и стирать;
- работать с огнем.
Народные приметы и поверья:
- в лесу появились грибы — скоро похолодает;
- роса долго сохнет после ночи — ждите грозу;
- на верхушках деревьев пожелтели листья — осень будет ранней;
- громко жужжат пчелы — к жаре.
День ангела празднуют:
Иван, Андрей, Михаил, Антон, Арсений, Гаврило, Федор, Мария, Вероника.
Родились в этот день:
1967 год — Мэтт Леблан, американский актер, известный благодаря роли Джоуи Триббиани в ситкоме "Друзья".
Также в этот день:
1687 год — Иван Мазепа стал гетманом Украины;
1814 год — британский изобретатель Джордж Стефенсон провел первое испытание паровоза;
1909 год — француз Луи Блерио первым в мире перелетел Ла-Манш на моноплане собственной конструкции;
1978 год — в Великобритании родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.