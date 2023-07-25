25 июля 2023 года: мучеников Прокла и Илария — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя делать ремонт, убирать и стирать.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Прокла и Илария. Они были племянником и дядей. Их подвергли страшным пыткам за веру в Христа (бег за колесницей, привязывание к столбу, тюрьма и обезглавливание), но до самой смерти мученики были верны Господу.

Что нельзя делать 25 июля:

делать ремонт;

убирать и стирать;

работать с огнем.

Народные приметы и поверья:

в лесу появились грибы — скоро похолодает;

роса долго сохнет после ночи — ждите грозу;

на верхушках деревьев пожелтели листья — осень будет ранней;

громко жужжат пчелы — к жаре.

День ангела празднуют:

Иван, Андрей, Михаил, Антон, Арсений, Гаврило, Федор, Мария, Вероника.

Родились в этот день:

1967 год — Мэтт Леблан, американский актер, известный благодаря роли Джоуи Триббиани в ситкоме "Друзья".

Также в этот день:

1687 год — Иван Мазепа стал гетманом Украины;

1814 год — британский изобретатель Джордж Стефенсон провел первое испытание паровоза;

1909 год — француз Луи Блерио первым в мире перелетел Ла-Манш на моноплане собственной конструкции;

1978 год — в Великобритании родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.