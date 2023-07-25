25 липня 2023 року: мучеників Прокла та Іларія — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна робити ремонт, прибирати та прати.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Прокла та Іларія. Вони були племінником і дядьком. Їх піддали страшним тортурам за віру в Христа (біг за колісницею, прив'язування до стовпа, в'язниця і обезголовлення), але до самої смерті мученики були вірні Господу.
Що не можна робити 25 липня:
- робити ремонт;
- прибирати та прати;
- працювати з вогнем.
Народні прикмети та повір'я:
- у лісі з'явилися гриби — скоро похолодає;
- роса довго сохне після ночі — чекайте грозу;
- на верхівках дерев пожовкло листя — осінь буде ранньою;
- голосно дзижчать бджоли — до спеки.
День ангела святкують:
Іван, Андрій, Михайло, Антон, Арсеній, Гаврило, Федір, Марія, Вероніка.
Народилися в цей день:
1967 рік — Метт Леблан, американський актор, відомий завдяки ролі Джоуї Тріббіані в ситкомі "Друзі".
Також цього дня:
1687 рік — Іван Мазепа став гетьманом України;
1814 рік — британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паровоза;
1909 рік — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції;
1978 рік — у Великій Британії народилася перша людина, зачата внаслідок штучного запліднення.