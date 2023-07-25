25 липня 2023 року: мучеників Прокла та Іларія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна робити ремонт, прибирати та прати.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Прокла та Іларія. Вони були племінником і дядьком. Їх піддали страшним тортурам за віру в Христа (біг за колісницею, прив'язування до стовпа, в'язниця і обезголовлення), але до самої смерті мученики були вірні Господу.

Що не можна робити 25 липня:

робити ремонт;

прибирати та прати;

працювати з вогнем.

Народні прикмети та повір'я:

у лісі з'явилися гриби — скоро похолодає;

роса довго сохне після ночі — чекайте грозу;

на верхівках дерев пожовкло листя — осінь буде ранньою;

голосно дзижчать бджоли — до спеки.

День ангела святкують:

Іван, Андрій, Михайло, Антон, Арсеній, Гаврило, Федір, Марія, Вероніка.

Народилися в цей день:

1967 рік — Метт Леблан, американський актор, відомий завдяки ролі Джоуї Тріббіані в ситкомі "Друзі".

Також цього дня:

1687 рік — Іван Мазепа став гетьманом України;

1814 рік — британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паровоза;

1909 рік — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції;

1978 рік — у Великій Британії народилася перша людина, зачата внаслідок штучного запліднення.