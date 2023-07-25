Стилист объяснила, почему Кейт Миддлтон отказалась от любимого аксессуара, став принцессой

Принцесса Уэльская избавляется от вещей в гардеробе, которые не соответствуют ее нынешнему положению при королевском дворе.

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Кейт Миддлтон, получившая титул принцессы Уэльской после смерти Елизаветы II, совершенно незаметно для многих отказалась от любимого аксессуара. Речь идет об ободках. Если раньше она с удовольствием появлялась в них на многих торжественных мероприятиях, то теперь заменила его на более элегантные шляпки. Эксперт по королевскому стилю Миранда Холдер рассказала Hello, с чем связан такой выбор Кэтрин.

"Раньше ободки были неотъемлемой частью стильного модного арсенала Кейт, но в последнее время от них, похоже, отказались как от ключевого аксессуара в пользу более полноценных шляп и головных уборов. Ободки — прекрасный способ завершить наряд, добавив высоты, цвета и ощущения формальности в ряде случаев, и они действительно подходили Кейт, но в наши дни популярный аксессуар (который по-прежнему отлично смотрится на принцессах Беатрис и Евгении) не соответствует более утонченному и царственному стилю Кейт", – отметила Холдер.

Она обращает внимание на то, что чем ближе Кейт к трону, тем более тонкие трансформации ее гардероба, где "королевские" вещи вытесняют более "девичьи".

На смену ободкам пришли элегантные шляпки Фото: Getty Images

"С тех пор, как принцесса Кэтрин стала принцессой Уэльской, определенно произошло значительное изменение тона. По мере того как она приближалась к трону, ее гардероб отражал это, становясь более царственным, до такой степени, что иногда он казался немного строгим. Женственная, девичья повязка на голову с ее оттенками романтики и невинности больше не кажется уместной", — объяснила Миранда.

Кэтрин – не единственная в королевской семье, кто любил ободки. Елизавета II задала тенденцию на этот аксессуар еще в 1954 году, когда посетила выставку изделий ручной работы военнослужащих-инвалидов в мастерских лорда Робертса в Лондоне, надев обтянутую бархатом повязку на голову с цветочной аппликацией.

Ободки обожают принцессы Евгения и Беатрис, а также леди Луиза Виндзор.

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