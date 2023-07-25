Стилістка пояснила, чому Кейт Міддлтон відмовилася від улюбленого аксесуару, ставши принцесою

Принцеса Вельська позбувається речей у гардеробі, які не відповідають її нинішньому становищу при королівському дворі.

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Кейт Міддлтон, яка отримала титул принцеси Уельської після смерті Єлизавети II, абсолютно непомітно для багатьох відмовилася від улюбленого аксесуару. Йдеться про обручі. Якщо раніше вона із задоволенням з'являлася в них на багатьох урочистих заходах, то тепер замінила його на більш елегантні капелюшки. Експертка з королівського стилю Міранда Голдер розповіла Hello, з чим пов'язаний такий вибір Кетрін.

"Раніше обручі були невід'ємною частиною стильного модного арсеналу Кейт, але останнім часом від них, схоже, відмовилися як від ключового аксесуару на користь більш повноцінних капелюхів і головних уборів. Обручі — прекрасний спосіб завершити вбрання, додавши висоти, кольору і відчуття формальності в низці випадків, і вони дійсно пасували Кейт, але в наші дні популярний аксесуар (який, як і раніше, має чудовий вигляд на принцесах Беатріс і Євгенії) не відповідає витонченому і королівському стилю Кейт", — зазначила Голдер.

Вона звертає увагу на те, що чим ближче Кейт до трону, тим тонші трансформації її гардероба, де "королівські" речі витісняють більш "дівочі".

На зміну обручам прийшли елегантні капелюшки Фото: Getty Images

"Відтоді, як принцеса Кетрін стала принцесою Уельською, безумовно, відбулася значна зміна тону. У міру того, як вона наближалася до трону, її гардероб віддзеркалював це, стаючи більш королівським, аж до такої міри, що іноді він здавався трохи суворим. Жіночна, дівоча пов'язка на голову з її відтінками романтики і невинності більше не здається доречною", — пояснила Міранда.

Кетрін — не єдина в королівській родині, хто любив обручі. Єлизавета II задала тенденцію на цей аксесуар ще 1954 року, коли відвідала виставку виробів ручної роботи військовослужбовців-інвалідів у майстернях лорда Робертса в Лондоні, одягнувши обтягнуту оксамитом пов'язку на голову з квітковою аплікацією.

Обручі обожнюють принцеси Євгенія і Беатріс, а також леді Луїза Віндзор.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон засмучує, що її дочка Шарлотта стає модною іконою серед британських дітей.