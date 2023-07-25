Конгломерат LVMH выступит официальным партнером Олимпиады-2024 в Париже

Это первый случай, когда крупнейшая компания Европы (по рыночной стоимости) станет спонсором на уровне группы.

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С 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже пройдут XXXIII летние Олимпийские игры. Премиальным партнером крупнейших спортивных соревнований станет крупнейшая в мире группа компаний класса люкс LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Это касается как Олимпийских, так и Паралимпийских игр, сообщает WWD.

Глобальное мероприятие пересекается с миссией конгломерата LVMH "Искусство воплощать мечты" и видением Парижа 2024.

Сумма сделки 150 миллионов евро. Она позволит бренду войти в число спонсоров высшего уровня, таких как банковская группа BPCE, многонациональная фармацевтическая компания Санофи и оператор супермаркета Carrefour.

Новость о заключении сделки на пресс-конференции с участием президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, мэра Парижа Анн Идальго, министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщил один из наследников империи LVMH Антуан Арно.

Объявление знаменует собой первый случай, когда крупнейшая компания Европы (по рыночной стоимости) станет спонсором на уровне группы. Ранее отдельные бренды, входящие в нее, уже поддерживали спорт. Так, Louis Vuitton поддерживает чемпионат мира по регби 2023 года во Франции, а Dior разрабатывает формальную одежду для футболистов Paris Saint-Germain.

Всего в группу LVMH входят 75 брендов.

В 2024 году лучшие представители конгломерата продемонстрируют свой опыт. Культовый парижский ювелирный дом с многовековым наследием Chaumet применит свое ноу-хау для создания медалей. Sephora, розничный продавец косметики LVMH, станет партнером Эстафеты Олимпийского огня, предложив мероприятия для публики на всем протяжении эстафеты, а также в точках Группы по маршруту и на остановках. Moët Hennessy, Дома вин и спиртных напитков предоставят свои исключительные продукты в рамках программ гостеприимства во время Олимпийских и Паралимпийских игр и помогут обеспечить качественное обслуживание гостей. Ну и вишенка на торте: французская спортивная делегация будет одета в одежду одного из модных домов LVMH.

Ранее Фокус писал, что Бернар Арно назначил дочь руководителем бренда Dior.